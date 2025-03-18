Причиной смерти народного артиста России Бедроса Киркорова стала остановка сердца, передает ТАСС со ссылкой на представителя Филиппа Киркорова Екатерину Успенскую. Артисту было 92 года.

«Да, правда, сегодня в 15:37 [умер]. Дома, в кругу семьи, остановилось сердце», — сказала Успенская.

Как утверждает телеграм-канал Shot, причиной смерти Киркорова-старшего стали сердечно-сосудистые заболевания, с которыми артист боролся «последние несколько лет». По информации Mash, он умер из-за осложнений на фоне длительной пневмонии.

В декабре Бедрос Киркоров попал в больницу в тяжелом состоянии с жалобами на сильную одышку. Врачи поставили ему диагноз «двусторонняя пневмония» и «откачали около литра воды из легких», пишет канал.

В августе 2024 года Киркорова-старшего доставили в реанимацию отделения кардиологии «в крайне тяжелом состоянии с сердечной недостаточностью и ишемической болезнью», пишет Mash. Утверждается, что состояние артиста осложнялось отеком легких, скоплением в них жидкости и пневмонией. По результатам обследований у Киркорова-старшего также якобы выявили заболевание головного мозга с когнитивными нарушениями, говорится в сообщении Mash.

В сентябре прошлого года РЕН ТВ сообщал, что Киркоров-старший попал в реанимацию одной из больниц Москвы. Представитель Филиппа Киркорова опроверг информацию о том, что артист находится в реанимации, но подтвердил его госпитализацию.