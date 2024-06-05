Отдохнуть в Турции всей семьей в этом году обойдется в 250-280 тыс. руб. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

По словам Мурадяна, «среднестатистический выезд за границу» будет стоить не менее 150 тыс. руб. на двоих. Среди бюджетных направлений он назвал Египет, ОАЭ, Шри-Ланку.

«Турция. Удивительно, но пока мы видим стабильные цены где-то в районе 180—200 тысяч. Но это очень сильно зависит от количества путешествующих: как только прибавляются дети, в среднем путешествие будет стоить все-таки 250—280 тысяч», — продолжил Мурадян.

Он отметил, что отдых в Турции можно сравнить с отдыхом на Кубе.

«На Кубу есть прямой перелет, летает и национальный перевозчик. Перелет туда действительно занимает 9 и 11 часов в зависимости от того, когда и на ком вы летите. Но пакеты туда в среднем начинаются от 250 тысяч, что сопоставимо с летней Турцией», — отметил собеседник RTVI.

При этом Турция остается «безусловным лидером» среди международных туристических направлений для россиян, добавил собеседник RTVI.

«Анталья, в принципе всё побережье Эгейского моря в Турции, на себя заберет, по нашим оценкам, порядка 3 млн российских туристов этим летом», — сообщил вице-президент АТОР.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал в интервью RTVI, что выездной туризм «восстановился более чем на 60%».

«Если говорить именно о лидерах, то номер один и в мае, и в июне по-прежнему — Турция. Она держится за счет широкого спектра услуг, а также видов туризма — это и культурно-познавательный, и пляжный отдых. Второе место по объему турпотока меняется — это Египет и ОАЭ. Также вмешивался Таиланд. Весной объем вырос, хотя цена в более чем 300 тысяч на двоих нешуточная», — отметил Барзыкин.