В захвате сотрудников ФСИН в исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области участвовали минимум трое заключенных, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Baza пишет, что, по предварительным данным, колонию захватили четыре человека.

По данным телеграм-каналов Mash и Shot, преступники потребовали $2 млн, вертолет с пилотом и воздушный коридор на юго-восток, чтобы покинуть страну. Тогда они обещают отпустить заложников.

По словам источника Shot, рассматривается версия, что ножи-бабочки, которыми вооружены заключенные, были куплены прямо на территории ИК — «за взятку». Для переговоров с радикалами в колонию привезут муллу из Волгоградской мечети, путь займет около 1,5 часа, пишет Mash.

ФСИН сообщила, что сотрудников исправительного учреждения захватили в заложники во время заседания дисциплинарной комиссии. Сейчас «проводятся мероприятия по освобождению заложников», есть пострадавшие, добавили во ФСИН.

В связи с чрезвычайным происшествием в Волгоградскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки.

Трое в реанимации

Baza сообщает, что как минимум пятерым пострадавшим удалось сбежать от захватчиков. Среди сбежавших — один заключенный и четыре сотрудника исправительной колонии, в том числе начальник ИК-19 Андрей Девятов, который находится в реанимации.

В приемной центральной районной больницы Суровикинского района сообщили «Интерфаксу», что в реанимацию направили трех пострадавших в ходе захвата заложников.

Точное число людей, находящихся в заложниках, неизвестно, пишет Baza.

Преступники — уроженцы Узбекистана и Таджикистана

Shot публикует список предполагаемых террористов, захвативших ИК-19. Это уроженцы Узбекистана Рамзидин Тошев (28 лет) и Темур Хусинов (29 лет), а также уроженцы Таджикистана Рустамчон Наврузи (23 года) и Назирчон Тошов (28 лет).

Все они, помимо Хусинова, были осуждены за покушение на сбыт наркотиков, пишет Shot. Хусинов отбывал срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Baza уточняет, что участие в захвате заложников Тошова Назирчона не подтверждено. По данным канала, заложников взяли Тошев, Хусинов и Наврузи.

Захватчики называют себя «моджахедами Исламского государства»*, пишет канал.

* запрещенная в России террористическая организация

Новость дополняется