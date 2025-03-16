Худшей страной для переезда был признан Кувейт — он занял последнее, 53-е место в опросе международной организации InterNations, помогающей экспатриантам. Легче всего, по версии респондентов, переехать жить в Коста-Рику.

Результаты были собраны в четыре категории: индекс легкости обустройства, легкости нахождения друзей, культура и гостеприимство и дружелюбность населения. Опрошено было по 50 человек в 53 странах.

Кувейт в этом списке был назван худшей страной для переезда. Впрочем, как отмечается на сайте, эмират неизменно занимает эту позицию с 2014 года. Только 26% опрошенных ощущают себя как дома (в других странах этот показатель составляет в среднем 63%).

По словам респондентов, в Кувейте им сложно привыкнуть к местным культурным традициям, а население не очень дружелюбно к приезжим. Кроме того, 53% опрошенных из 57%, проживших там пять лет и более, отмечают, что дружат только с экспатами.

Не менее сложными для переселенцев странами оказались Норвегия (52 место) и Германия (51-е). Респонденты отмечают закрытость норвежцев, не готовых заводить дружбу с уроженцами других стран, языковой барьер, ксенофобию и непростые для освоения культурные традиции.

Также сложно стать «своим» и в ФРГ: около 32% приехавших «не чувствуют себя как дома», а к «немецкой культуре и к воспринимаемой недружелюбности местных жителей нужно привыкнуть». Друзей завести в стране крайне затруднительно, потому что обычно для граждан ФРГ круг близких составляют те, с кем они знакомы со школы или детского сада, жалуются опрошенные.

Самой легкой страной для переезда была названа Коста-Рика: 88% экспатов заявили, что ощущают себя здесь как дома или «очень желанными гостями». Кроме того, здесь легко привыкнуть к местной культуре, а население «самое дружелюбное в мире».

Один из респондентов заявил так: «Местные жители, как правило, добрые, милые люди». Экспаты признают, что легко заводят в Коста-Рике друзей, и они без труда развили в стране активную социальную жизнь.

На втором месте по легкости переезда оказалась Мексика. По данным экспертов, это страна, где «экспатам проще всего привыкнуть к местной культуре и где они наиболее довольны своей социальной жизнью». Также отмечается дружелюбность местного населения к иностранцам.

На третьем месте по «легкости обустройства» оказались Филиппины, которые находятся на этой позиции с 2023 года. 41% опрошенных заявили, что дружат с местными жителями и довольны своей социальной жизнью здесь. Один из респондентов сообщил, что филиппинцы ведут «свободный и легкий образ жизни», а также «открыты для общения». Кроме того, часть опрошенных переехала в островное государство из-за любви (18%) или на пенсию (18%), а 58% заявили, что планируют остаться там навсегда.