Пожилым россиянам лучше всего жить в Москве и Санкт-Петербурге, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательского проекта «Если быть точным».

Этот проект исследует социальные проблемы на основе открытых данных от Росстата и информации Российской базы данных по рождаемости и смертности за 2023 год. Как отмечает издание, более актуальная информация не публиковалась.

«Самая благополучная для людей старшего возраста ситуация складывается в Москве и Санкт-Петербурге в основном за счет высокой ожидаемой продолжительности жизни: в 2023 году люди в возрасте 55 лет могли рассчитывать прожить еще 29,8 года в Москве и 26,5 года в Санкт-Петербурге», — пишет «Ъ».

Самое низкое качество жизни, по оценкам авторов исследования, наблюдается в Ингушетии, Чечне и Забайкальском крае.

«В кавказских республиках главной проблемой является высокая доля бедного населения старше трудоспособного возраста: 26,4% в Чечне и 21,2% в Ингушетии», — отмечает издание.

Также, как отмечает «Ъ», в десятку регионов с худшим положением людей старшего возраста вошла Липецкая область, где всего 20,4% граждан старше 55 лет ведут социально активный образ жизни, посещая кино, музеи, концерты.

«Столица располагает к активному образу жизни и долголетию», — прокомментировала для “Ъ” выводы исследователей заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам Раковой, свыше тысячи москвичей уже отметили столетний юбилей, а средняя ожидаемая продолжительность жизни в городе превышает 79 лет.

Также проект «Если быть точным» выяснил, с какими заболеваниями чаще всего сталкиваются россияне старшего возраста. По данным исследования, на первом месте проблемы системы кровообращения (32% всех новых случаев болезней в 2023 году): с 2015 года заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями выросла на 18%. Второе место по распространенности среди пожилых жителей страны занимают нарушения работы дыхательной системы, а третье — болезни опорно-двигательного аппарата и патологии соединительной ткани.