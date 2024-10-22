Для отдыха в ноябрьские праздники подойдут регионы России, где пик массового туризма прошел летом и в сентябре ― черноморское побережье Кавказа, Крым, Алтай. Такой совет в разговоре с NEWS.ru дал замдекана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения географ Петр Крылов.

В числе мест, куда стоит поехать в ноябре, Крылов назвал Сочи и окрестности, рекреационные объекты северокавказских республик, кроме горнолыжных курортов, Крым, Алтайский край, города Золотого кольца, дворянские усадьбы, регионы южного Черноземья и Поволжья.

Поездки в регионы Севера, Сибири и Дальнего Востока Крылов назвал менее востребованными и комфортными, поскольку там начинается климатическая зима. Географ также считает не лучшими вариантами для ноябрьских праздников Москву, Петербург и Казань — наиболее востребованные туристами города.

В ноябре россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября по случаю Дня народного единства, при этом суббота 2 ноября будет рабочей. По данным Ассоциации туроператоров России, большинство россиян не собирается никуда ехать в короткие ноябрьские праздники, предпочитая готовиться к поездкам в новогодние каникулы.

Среди тех, кто все-таки поедет отдыхать в ноябре, наиболее популярны курорты Краснодарского края, Кавказские Минеральные Воды, Москва и Подмосковье, Петербург, Казань, Калининград, Дагестан, Карачаево-Черкесия, города Золотого кольца, Нижний Новгород и Тюменская область.