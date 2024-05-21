Сериал «Плейлист волонтера» и фильм «Здоровый человек» попали в список номинантов на Национальную премию интернет-контента. Шорт-лист огласил глава Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский на пресс-конференции.

Номинация «Дебют»:

  • «Премия»;
  • «Пчелки и медовые каникулы»;
  • «Бегом быстрее»;
  • «Мексика и Россия: союз двух культур»;
  • «1963. Время, вперед!».

Документальный проект:

  • «История российских компьютерных игр»;
  • «Цвет истории»;
  • «Романовы. Последнее слово»;
  • «Экспедиция Восход. Этно хроники»;
  • «Как я познакомился со своей мамой».

Игровой фильм:

  • «Поехавшая»;
  • «Снегирь»;
  • «Здоровый человек»;
  • «Дыхание»;
  • «Повелитель ветра».

Игровой сериал до 25 минут:

  • «Дом Светофоровых»;
  • «Политех»;
  • «ШКЛТ 2 сезон»;
  • «Царская прививка»;
  • «Объяснялкины».

Игровой сериал более 25 минут:

  • «Цербер»;
  • «Библиотекарь»;
  • «Плейлист волонтера»;
  • «Раневская»;
  • «Абрек».

Блоги:

  • «Сама Меньшова»;
  • Ида Галич;
  • Тутта Ларсен;
  • «Татарка ФМ»;
  • «Просто о сложном с Софико Шеварнадзе.

Церемония награждения пройдет в зале «Мосфильма» 30 мая. Главная тема премии ИРИ 2024 года— семья. Вручать награды и выступать будут семьи.

Гореславский отметил, что в 2024 году более тысячи проектов попали в лонг-лист премии, что вдвое больше, чем годом ранее. Голосование проходило в несколько этапов: сначала проекты отбирали эксперты ИРИ, а затем решение принимал продюсерский совет.