Сериал «Плейлист волонтера» и фильм «Здоровый человек» попали в список номинантов на Национальную премию интернет-контента. Шорт-лист огласил глава Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский на пресс-конференции.
Номинация «Дебют»:
- «Премия»;
- «Пчелки и медовые каникулы»;
- «Бегом быстрее»;
- «Мексика и Россия: союз двух культур»;
- «1963. Время, вперед!».
Документальный проект:
- «История российских компьютерных игр»;
- «Цвет истории»;
- «Романовы. Последнее слово»;
- «Экспедиция Восход. Этно хроники»;
- «Как я познакомился со своей мамой».
Игровой фильм:
- «Поехавшая»;
- «Снегирь»;
- «Здоровый человек»;
- «Дыхание»;
- «Повелитель ветра».
Игровой сериал до 25 минут:
- «Дом Светофоровых»;
- «Политех»;
- «ШКЛТ 2 сезон»;
- «Царская прививка»;
- «Объяснялкины».
Игровой сериал более 25 минут:
- «Цербер»;
- «Библиотекарь»;
- «Плейлист волонтера»;
- «Раневская»;
- «Абрек».
Блоги:
- «Сама Меньшова»;
- Ида Галич;
- Тутта Ларсен;
- «Татарка ФМ»;
- «Просто о сложном с Софико Шеварнадзе.
Церемония награждения пройдет в зале «Мосфильма» 30 мая. Главная тема премии ИРИ 2024 года— семья. Вручать награды и выступать будут семьи.
Гореславский отметил, что в 2024 году более тысячи проектов попали в лонг-лист премии, что вдвое больше, чем годом ранее. Голосование проходило в несколько этапов: сначала проекты отбирали эксперты ИРИ, а затем решение принимал продюсерский совет.