Сериал «Плейлист волонтера» и фильм «Здоровый человек» попали в список номинантов на Национальную премию интернет-контента. Шорт-лист огласил глава Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский на пресс-конференции.

Номинация «Дебют»:

«Премия»;

«Пчелки и медовые каникулы»;

«Бегом быстрее»;

«Мексика и Россия: союз двух культур»;

«1963. Время, вперед!».

Документальный проект:

«История российских компьютерных игр»;

«Цвет истории»;

«Романовы. Последнее слово»;

«Экспедиция Восход. Этно хроники»;

«Как я познакомился со своей мамой».

Игровой фильм:

«Поехавшая»;

«Снегирь»;

«Здоровый человек»;

«Дыхание»;

«Повелитель ветра».

Игровой сериал до 25 минут:

«Дом Светофоровых»;

«Политех»;

«ШКЛТ 2 сезон»;

«Царская прививка»;

«Объяснялкины».

Игровой сериал более 25 минут:

«Цербер»;

«Библиотекарь»;

«Плейлист волонтера»;

«Раневская»;

«Абрек».

Блоги:

«Сама Меньшова»;

Ида Галич;

Тутта Ларсен;

«Татарка ФМ»;

«Просто о сложном с Софико Шеварнадзе.

Церемония награждения пройдет в зале «Мосфильма» 30 мая. Главная тема премии ИРИ 2024 года— семья. Вручать награды и выступать будут семьи.

Гореславский отметил, что в 2024 году более тысячи проектов попали в лонг-лист премии, что вдвое больше, чем годом ранее. Голосование проходило в несколько этапов: сначала проекты отбирали эксперты ИРИ, а затем решение принимал продюсерский совет.