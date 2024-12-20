Вечером 19 декабря в энергосистеме Москвы и Подмосковья был установлен абсолютный рекорд потребления мощности, сообщил Системный оператор Единой энергетической системы. Генеральный директор Института проблем энергетики Булат Нигматулин в разговоре с RTVI назвал причины такого уровня энергопотребления.

«Во-первых — декабрь. Был момент, когда немножко подморозило, было -8…-10 градусов ночью. Во-вторых, за то время, пока мы живем в новой России, население Москвы увеличилось с 1990-го до 2024 года в полтора раза. Огромный поток жилищного строительства. Поэтому и абсолютный рекорд», — сказал Нигматулин.

Эксперт отметил, что важным фактором энергопотребления стало состояние промышленного комплекса столицы.

«Этот рекорд был бы раньше, если бы не угрохали всю промышленность Москвы. У нас нет ЗИЛа, нет велозавода, нет «Москвича», нет крупных металлургических заводов, таких как завод им. Орджоникидзе. Это был огромный электроемкий промышленный комплекс Москвы», — добавил он.

Из-за того, что население Москвы выросло в отсутствие соответствующего уровня промышленности, город стал менее электроемким, поэтому абсолютный рекорд по сравнению с восьмидесятыми годами был достигнут только сейчас, заявил Нигматулин.

«Среди всей публики, которая занимается сегодня электроэнергетическим бизнесом, самый грамотный — это «Системный оператор», поэтому им поручено развитие стратегии и генеральной схемы, но я готовлюсь подвергнуть их жесточайшей критике», — добавил он.

В пресс-релизе «Системного оператора» уточняется, что рекорд 19 декабря был установлен при среднесуточной температуре наружного воздуха -12,5 градусов.

«Это на 37 МВт больше предыдущего максимума, который был зафиксирован в начале года — 18 января — при температуре -12,1 ºС. По прогнозам Системного оператора, в текущем зимнем периоде достигнутый уровень потребления мощности может быть неоднократно превышен», — говорится в сообщении.

«Системный оператор» отметил, что в условиях высокого уровня потребления мощности энергосистема Москвы «функционирует стабильно, без технологических нарушений, влияющих на системную надежность».