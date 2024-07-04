Неудачная дата премьеры стала одной из причин, по которой российский блокбастер «Майор Гром: Игра» собрал в прокате с 23 мая только «половину от своего потенциала» (530 млн рублей). Об этом заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков, сообщает НСН.

«Назвать это провалом нельзя, так как первая часть собрала меньше. Да, кинотеатры и продюсеры делали более высокие ставки на этот фильм, но сказать, что фильм категорически не удался, я не могу. По качеству картинки и материала это довольно высокий уровень», — отметил Воронков.

Глава АВК пояснил, что фильм вышел в неблагоприятное время: в период экзаменов и накануне летнего сезона, который традиционно считается менее выгодным для кинопроката.

По словам собеседника НСН, кинотеатры ожидали, что уже после премьеры кинофраншиза по комиксам издательства Bubble принесет 400 млн рублей, а по результатам проката — достигнет двух млрд рублей.

Воронков также отметил, что длительность фильма значительно превышает «идеальный» хронометраж, что тоже могло повлиять на сумму кассовых сборов.

«Еще длительность фильма 2,5 часа, зрителю в таком случае нужно на поход в кино пять часов с дорогой и прочее. Мы считаем, что идеальный хронометраж — это полтора часа», — добавил он.

Среди других возможных причин Воронков назвал «страшную жару», которая «пошла в начале лета».

«Возможно, немного не смогли докрутить по рекламе», — заключил глава АВК.