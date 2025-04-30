Как стало известно RTVI, 29 апреля вступил в силу приговор Кузьминского суда Москвы семи несовершеннолетним, которые нападали на курьеров и снимали это на видео. Почти обвиняемые считали себя скинхедами и общались в чате под названием Blue Tigres («голубые тигры»). Все они получили условные сроки.

Уголовное дело по статье о хулиганстве по мотивам национальной розни (ч.2 ст. 213 УК РФ) было возбуждено весной 2024 года после обращения в в полицию двух уроженцев Средней Азии, работавших курьерами.

Один из потерпевших рассказал следователям, что 3 марта ему заказали доставку воды в районе станции метро «Выхино». Мужчина приехал туда примерно в 18:40. Когда он стоял у подъезда, к нему подошел молодой человек и брызнул ему в лицо перцовым баллончиком. После этого к мужчине подлетели еще несколько человек и принялись избивать.

Один из нападавших, по показаниям потерпевшего, орудовал металлической дубинкой, остальные били кулаками и ногами. Все избиение продолжалось около минуты, после чего нападавшие убежали. Курьер же оставался лежать на земле — по его словам, сил подняться у него не было. Прохожие вызвали скорую и полицию.

Нападение на второго курьера произошло в том же районе буквально через 20 минут. Он направлялся по адресу доставки, когда заметил идущих за ним молодых людей. Они закричали ему: «Стой, черный, чурка!», а потом, как и в предыдущим случае, брызнули в лицо из перцового баллона и стали избивать. Потерпевшему сначала удалось вырваться, он начал побежал и стал звать на помощь, однако нападавшие догнали его избили металлической дубинкой. Лишь появление прохожих спугнуло нападавших.

Полиция в ходе расследования вышла на подозреваемых. Ими оказались семеро несовершеннолетних. Почти все они причисляли себя к скинхедам и разделяли националистические идеи. Шестеро из них были известны под кличками Крик, Травматолог, Спартак, Кайфан, Металлист и Чикатило. Еще одной участницей нападений была школьница, которая незадолго до этого познакомилась со Спартаком в интернете, и тот позвал ее на «акцию».

Одевалась компания в бомберы, камуфляжные штаны и тяжелые ботинки. При обысках у подозреваемых изъяли кастет, перцовые баллончики «Шпага», пневматический пистолет Stalker, телескопические дубинки, биту и ножи.

Травматолог на следствии рассказывал, что увлекся националистической идеологией незадолго до нападений, познакомившись в одной из групп в Telegram с молодым человеком по прозвищу «Люфтваффе» (в Третьем Рейхе так назывались военно-воздушные силы). Он виделся с ним лично, тому на вид около 16-17 лет. На встречах, по словам Травматолога, присутствовало еще порядка 20 скинхедов. Судя по материалам дела, следствие личность «Люфтваффе» не устанавливало.

Травматолог также рассказал, что остальные задержанные общались вместе с ним в своем локальном чате. Они назвали его Blue Tigers («голубые тигры»). Там они делились идеями и новостями. Например, Крик говорил на допросе, что всем им «нравится одежда скинхедов, музыка, которую они слушают, славянская культура и руны». В этом же чате подростки договаривались пойти кого-нибудь побить.

Подозреваемые дали следователям показания, что инициатором мартовских нападений на иностранцев был Крик — именно он объявил общий сбор в чате «голубых тигров». После встречи у метро «Выхино», рассказал следователям Травматолог, Крик и Спартак, у которого, по словам Травматолога, якобы имелись «садистские наклонности», предложили «поймать кого-либо из курьеров нерусской национальности и избить их». Все с этим согласились. Своей девушке Спартак сказал, что ее роль будет заключаться в том, чтобы она стояла и смотрела за обстановкой, когда они будут бить курьеров, и в случае появления прохожих — давала сигнал к отступлению. Также Спартак поручил девушке снимать избиения на телефон, что она впоследствии и делала.

Вечером 3 марта компания, подкрепившись в кафе «Вкусно — и точка», как следует из показаний обвиняемых, отправилась «патрулировать улицы», нацепив на лица маски и шарфы. Тогда и произошло нападение на двух курьеров.

В суде все обвиняемые признали вину и раскаялись в содеянном. Каждый из них говорил, что за время следствия они осознали пагубность националистических идей. Родители подсудимых говорили, что были в шоке, увидев записи, где их дети избивают мигрантов. Например, мать Крика призналась, что не узнала своего сына, «так как воспитывала его хорошо и старалась максимально занять его свободное время, привить ему семейные ценности». Подсудимый Металлист рассказал суду, что его отец и вовсе сейчас участвует в СВО, а сам он твердо решил помогать армии, выучиться на сварщика и устроиться на работу в “Газпром”.

Суд с учетом возраста подсудимых и того, что некоторое время они уже провели в СИЗО и под домашним арестом, назначил им условные сроки — от 1,5 до 2,5 лет.