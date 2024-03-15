БРИКС — не конкурент G7 и не антизападный клуб. Такое мнение в интервью RTVI высказал посол Европейского союза в России Ролан Галараг.

«Посмотрите на БРИКС. Это страны, с которыми у ЕС очень хорошие и очень прочные отношения. Со многими из них. У нас есть стратегические партнерства с Индией, ЮАР, Бразилией и со многими другими странами. Это очень близкие отношения. И зачастую объем торговли и объем финансового сотрудничества с ними столь же значим, а то и более значим, чем уровень или объем торговли и сотрудничества, который есть у России с этими странами», — заявил Ролан Галараг.

В Брюсселе наблюдают за расширением БРИКС, но без тревоги.

«Наши друзья из БРИКС, которых очень много, говорят нам, что это не антизападное объединение. У нас нет никаких причин не верить нашим бразильским, южноафриканским или индийским друзьям. И опять же недавно вышло интервью одного российского высокопоставленного деятеля (помощника президента России Юрия Ушакова агентству ТАСС. — прим.RTVI), который сказал, что БРИКС — это не про конкуренцию. Отлично. Посмотрим, как все это будет развиваться», — сказал RTVI посол ЕС.

Недавно глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что еще почти 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, так что «у этого объединения видимо очень большое будущее». С 1 января 2024 года произошло расширение «пятерки» — к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились еще пять стран. Новыми членами стали Египет, Иран, Саудовская Аравия и Эфиопия. В БРИКС ждали и Аргентину, однако новый президент Хавьер Милей отозвал заявку.