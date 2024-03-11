Решение послов стран ЕС не встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым было «разумно обоснованным» и не выходило за рамки дипломатии. Об этом RTVI заявил посол Европейского союза в Москве Ролан Галараг в ответ на просьбу прокомментировать отказ.

«Я могу вам сказать, что мы действовали абсолютно в соответствии с нормальной дипломатической практикой и с нормальными дипломатическими обычаями, если вы об этом спрашиваете. Также мы действовали не сами по себе. Это не была наша прихоть, не какое-то своевольное решение. Это было абсолютно здравое, разумно обоснованное решение», — уверен Ролан Галараг.

Дипломат рассказал, что изначально миссия ЕС получила электронное письмо с приглашением встретиться с Сергеем Лавровым с целью «обсудить отношения между ЕС и Россией».

«Это случилось в тот день, когда министр Лавров дал интервью бразильской газете Globo. И эта газета привела слова министра Лаврова, сказавшего, что в сущности нет никакой необходимости в том, чтобы иметь отношения с Евросоюзом. И что восстановление отношений с Евросоюзом даже не обсуждается. Не слишком приветливый зачин для встречи», — сказал посол ЕС RTVI.

Свой ответ послы дали в тот день, когда ЕС призвал провести международное расследование причин смерти Алексея Навального.

«К сожалению, наши призывы остались неуслышанными», — признал Ролан Галараг.

По его словам, это было не первое предложение о встрече европейским дипломатам от российского МИД.

«У нас уже был некоторый опыт до этого, когда представители ЕС встречались с министром Лавровым — но только затем, чтобы министр Лавров потом использовал их в целях пропаганды. Мы не хотели, чтобы это повторилось», — cказал глава европейской дипмиссии.

В итоге решение было принято в результате «коллективной дискуссии, как это принято в ЕС».

«Конечно же, мы сверились с нашими столицами. И в результате этих дискуссий мы сочли неподходящими ни время, ни обстоятельства [для встречи с Сергеем Лавровым]. И уведомили об этом министерство иностранных дел России, направив туда бумагу [вербальную ноту от имени Евросоюза], как это всегда бывает в таких случаях», — заявил посол RTVI.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что у Москвы «накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров». И именно об этом, по словам Лаврова, он собирался поговорить с главами дипмиссий незадолго до выборов.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, своим отказом послы «себя абсолютно дискредитировали внутри нашей страны и за рубежом», и «выводы будут сделаны».

«Мы ничего не опасаемся», — ответил Ролан Галараг на вопрос RTVI о том, нет ли у ЕС опасений, что может дойти до высылки послов.

По крайней мере, миссия ЕС в настоящее время не получала никаких сигналов о том, что послам, возможно, пришлось бы уехать.

«Нет, исходя из того, что я знаю на данный момент», — заключил Ролан Галараг в беседе с RTVI.