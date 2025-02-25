Самые полезные блины — с красной рыбой, в которой «очень много ненасыщенных жирных кислот», рассказал RTVI глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Его коллега, замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, сообщил RTVI, что блины есть «можно и нужно», но умеренно, «не десятками и не сотнями».

Леонов отметил, что проблема не в том, есть или нет блины на Масленицу, а в их количестве. И начинка роли в этом вопросе не играет — они могут быть с фаршем, рыбой или чем-то еще, добавил он.

«Самые полезные блины — с красной рыбой, в ней очень много ненасыщенных жирных кислот. Но вот я вам посоветовал, а другие скажут: “Ну вот, советуют красную рыбу есть, ах, они там в Думе зажрались”. Слушайте, полезные блины еще можно сделать с овощами, с иными начинками. Вреда никакого для здоровья явно не будет, если человек в блинную неделю, масленичную неделю будет периодически кушать блины», — отметил депутат.

Парламентарий рассказал, что у его семьи есть традиция — есть блины по субботам.

«Мне жена жарит блины. Как она приготовит, так я и съем. У меня трое детей, трое сыновей, и мы садимся — четыре мужика и лопаем блины, кто с чем любит. Кто со сгущенкой, кто-то с вареньем любит, кто-то вообще без всего любит у нас», — сказал Леонов.

Куринный сообщил RTVI, что блины с точки зрения правильного питания — «не самый лучший продукт», но в масленичную неделю употреблять их вполне нормально, но не очень много.

«Если в умеренных количествах, то можно и нужно есть блины. Естественно, есть не десятками и не сотнями, а в таком нормальном количестве. Это углеводы быстроусвояемые. <…> Учитывая традиции, учитывая умеренность, вполне возможно отметить Масленицу двумя-тремя блинами средней величины из пшеничной муки. Два-три блина достаточно», — сказал он.

Что касается начинок, сказал депутат, то их огромное количество, и следует ориентироваться на собственный вкус, самое главное — «не перебарщивать». При этом, уточнил Куринный, некоторые диетологи советуют избегать высокожирной сметаны, но в этом вопросе нет единого мнения.

В марте 2021 года «Известия» со ссылкой на сервис «Яндекс Еда» писали, что чаще всего россияне заказывали блины с сытными начинками: с ветчиной, сыром, курицей и творогом. На втором месте оказались блины со сладкими начинками (сгущенное молоко, клубника, банан), на третьем — с картофелем или грибами.