Россия должна иметь «трехмиллионную армию», для чего нужен «мощный военный обученный мобилизационный резерв», заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев. По его словам, тогда «точно войны не будет».

«Ни одна страна мира не может содержать в мирное время армию по штату военного времени. Для этого должен быть мощный обученный мобилизационный резерв, чтобы быстро перейти с мирного на военное время, если возникает такая необходимость на любом стратегическом направлении», — заявил депутат Госдумы.

Соболев также не исключил, что после окончания СВО, вероятно, «могут быть и другие конфликты». Но если Россия восстановит свои вооруженные силы «до того уровня, когда они будут способны отразить агрессию любого геополитического противника, включая блок НАТО», тогда «войны или вооруженного конфликта точно не будет».

«Все должны быть учтены»

Соболев также коснулся темы реестра воинского учета. По его мнению, «это частности».

«Конечно, все должны быть учтены. Не просто учтены, а должны проводиться сборы мобилизационного резерва. Граждане должны совершенствовать свои навыки и быть готовыми встать в строй, не так, как у нас была частичная мобилизация — 300 тысяч мы призвали, 600 тысяч или… разные цифры были — сбежали за границу», — заявил он.

Кроме того, считает депутат, в России нужно поднимать на высокий уровень военно-патриотическое воспитание.

«У нас не должно быть таких негодяев, которые при определенном развитии событий могут предать свою страну, бросить, уехать и, более того, вести враждебную деятельность с противоположной стороны», — заключил он.

Об «угрожаемой» военно-политической обстановке

По мнению парламентария, сейчас стоит обратить внимание на северо-западное стратегическое направление, где «финны из наших друзей стали злейшими врагами, лимитрофы, страны Прибалтики, а там и Германия, Швеция — они готовятся к войне».

«Началось все, наверное, с заявления Макрона, когда он заявил, что готов отправить французские войска. Потом были заявления канцлера Германии, министра обороны Германии и так далее. Они готовят население, вооруженные силы, развертывается инфраструктура вдоль границ России. Вот поэтому проводятся крупномасштабные учения с конкретными целями, допустим, захват Калининградской области и уничтожение Балтийского флота — и так далее», — сообщил Соболев.

Россия должна быть к этому готова, продолжил собеседник RTVI, и уже сейчас предпринимает конкретные действия для этого: например, восстанавливает два военных округа — Ленинградский и Московский. «Их нужно насытить соединениями, частями, объединениями, вооружением, техникой, боеприпасами», добавил депутат.

«Армения, а там находятся наши военные базы, вступает во взаимоотношения с США, всеобъемлющий договор собираются заключить. Юг нас очень тревожит. Мы Сирию оставили. Среднеазиатское стратегическое направление со стороны Афганистана — тоже серьезная военная угроза. Не случайно <…> мы заключили договор <…> с Северной Кореей. Тихоокеанское стратегическое направление — Япония резко увеличила военные расходы и ставит опять вопрос о возвращении Курильских островов и так далее», — сказал он.

Сейчас, уверен Соболев, России «угрожают со всех сторон» и для того, чтобы избежать угрозы конфликта, должна быть «мощная, хорошо обученная, хорошо вооруженная, трехмиллионная армия, которая будет готова <…> быстро разгромить противника и принудить его к выгодному для России миру».

«Хочешь мира — готовься к войне. Если мы хотим спокойно жить, развиваться, вот растить своих детей, внуков, мы должны быть готовы к любому повороту событий. Сейчас очень угрожаемая со всех сторон для России военно-политическая обстановка — угрожаемая, не опасная, а угрожаемая», — подчеркнул он.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Абзацу», что, хотя России хватает добровольцев, следует готовить мобилизационный резерв для противостояния с коллективным Западом в будущем. По его словам, «об этом надо говорить и не стесняться этого».

«Мы об этом не говорим, они говорят, что собираются с нами воевать. Но раз собираются воевать, значит, мы тоже должны понимать, что у нас должны эффективно работать военкоматы, мобилизационный резерв, причем он должен быть четко подготовлен», — уверен депутат.

В беседе с Инфо24 Соболев заявил, что поддерживает идею Журавлева, так как «Запад готовится к войне и готовит к ней свое население».

Разговоры о мобилизации в России возобновились на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с RTVI призвал «как минимум» готовить мобилизационный резерв «для противостояния с Западом».

В августе 2024 года президент России Владимир Путин отметил на совещании по ситуации в Курской области, что количество желающих заключить контракты с Минобороны «в последние дни увеличилось». В конце июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что о мобилизации «вообще никто не разговаривает, речи не идет».