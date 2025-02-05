Для сайтов и приложений знакомств мужчинам лучше сделать профессиональные портретные фото, поскольку женщины должны увидеть в них альфа-самцов. Но снимки с шашлыков и на фоне памятников тоже не помешают. Об этом RTVI заявила ведущая телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова.

Так она прокомментировала совет российских психологов мужчинам не выкладывать в соцсетях свои снимки с шашлыков и на фоне памятников.

«Сайты знакомств — это только возможность произвести первое хорошее впечатление. Знаете, как в бизнесе — у вас не будет второго шанса произвести первое хорошее впечатление. По какому признаку выбирает женщина? Это физический облик. Здесь работает природная программа, ничего тут не поделаешь. Женщина выбирает альфа-самца», — пояснила телеведущая, которую СМИ часто называют «главной свахой страны».

По ее словам, для онлайн-знакомств лучше выбрать «хорошие портретные фотографии» от профессионального фотографа, который у любой модели «найдет лучшие черты и качества».

«Например, если у мужчины ушки оттопырены, то фотограф так построит ракурс, что ушек не будет видно, чтобы они не отталкивали. Женщина — она, как правило, визуал, то есть обратит на это внимание», — предупредила Сябитова.

Она не согласилась с мнением психологов о том, что фото с шашлыков или барбекю сами по себе, скорее всего, оттолкнут женщин. Наоборот, подчеркнула телеведущая, полезно заранее узнать, каков человек в реальности и что он любит (в данном случае, шашлыки и компанию).

«Если ты сама это не любишь, то этого мужчину, каким бы он ни был прекрасным и на каком бы фоне не стоял, со сноубордом или на дорогой машине, ты все равно не примешь его увлечение, и в конечном итоге все это будет бессмысленно», — пояснила Роза Сябитова.

Мужчинам она посоветовала не пытаться за счет фотографий представить себя теми, кем они не являются на самом деле, — например, более богатыми.

«Конечно, женщина ищет мужчину, который выглядит состоятельным и является таковым, плюс бойцовские качества. Но если машина не его, а на сноуборде он кататься не умеет, какой тогда смысл? Успешность мужчины определяется по манере говорить, по образу мышления, по манерам, по походке, назовем это так», — убеждена телеведущая.

Женщинам она, в свою очередь, посоветовала не доверять ничему из того, что мужчины выкладывают и рассказывают о себе онлайн.

«Это же не Госуслуги, это сайт знакомств. Если физический облик понравился, надо быстро из виртуала выходить в реальность — давай встретимся, пообщаемся. Для этого предназначены сайты знакомств. Кстати, большинство мужчин отваливается, когда их в реальность зовешь», — предупредила Сябитова.

По ее словам, если новый знакомый долго «зависает» на стадии онлайн-общения, отказываясь от встреч, то «реальность точно разочарует, потому что женщина, как правило, придумывает и наделяет образ мужчины теми качествами, которыми он вообще не обладает».

В целом, отметила ведущая «Давай поженимся», будущего спутника жизни можно встретить где угодно, даже в очереди к стоматологу, главное — быть «открытым, доброжелательным, улыбчивым и реагировать на людей».

«Самое главное для семейной жизни — это найти хорошего человека. Поэтому не надо сразу кидаться в отношения, верить всему, что тебе говорят. Ты выясни всю информацию, а потом живи спокойно, доверив свою жизнь и жизнь будущих твоих детей человеку. Это как бабушка моя говорила — жить будешь с характером. Деньги заработаются, а вот характер фиг поменяешь», — подытожила Роза Сябитова.

Почему женщинам не нравятся шашлыки и памятники?

О том, что на сайтах и в приложениях для онлайн-знакомств мужчинам лучше не выкладывать собственные фото с шашлыков или на фоне памятников, «Газете.Ru» заявила психолог сервиса Теамо Татьяна Любина. Она, как и Сябитова, отметила важность качественных снимков, на которых человека хорошо видно.

«Никаких фотографий на фоне памятника, в обнимку с обезьянкой в Таиланде, с шашлыками в лесу или в темных очках и масках. Оптимально добавлять фотографии, демонстрирующие интересы и образ жизни (например, фото с гор, где вы катаетесь на сноуборде)», — посоветовала россиянам эксперт.

По словам Любиной, для женщин важно составить по мужскому фото общее первое впечатление о человеке, чтобы понять, насколько он «обаятелен, брутален и уверен в себе», поэтому для профиля лучше подобрать фото, где главный герой улыбается.

Психолог предупредила, что девушки тщательно изучают фото в профиле мужчины в дейтинг-приложении на предмет важных для них деталей — в том числе наличия автомобиля и стоимости аксессуаров. Это, утверждает Любина, не обязательно характеризует девушку как меркантильную, поскольку ей в любом случае важно знать, с мужчиной какого достатка ей, возможно, предстоит встречаться.

Эксперт согласна с Сябитовой в том, что мужчинам не стоит пытаться за счет фото выставить себя более состоятельными, чем они есть, особенно если эти «дорогие» снимки не частные, а скачаны из интернета. Вместо этого Любина посоветовала сосредоточиться на заполнении анкеты на дейтинг-сервисе, подойдя к этому процессу так же ответственно, как к составлению резюме в поисках работы, но в то же время с юмором.

«Наличие точек соприкосновения в виде занятий спортом или приверженности здоровому образу жизни может стать решающим фактором при выборе мужчины, с которым хочется продолжить общение. Поэтому рассказывайте о себе больше, будьте открыты и искренни», — призвала психолог.

Что говорят другие эксперты

Практикующий психолог Александра Миллер заявила Инфо24, что фотографии с шашлыков или на фоне памятников могут отталкивать женщин, поскольку создают о мужчине первое впечатление как о банальном, неглубоком человеке.

«Шашлыки напоминают о банальных праздниках с друзьями, а памятники — о туристических поездках, которые зачастую не имеют глубины и не рассказывают ничего об увлечениях, хобби и интересах человека. А если есть только такие фото — значит, жизнь банальна, увлечений нет, да и рассказать нечего. Будет ли девушке интересно с таким человеком? Ведь каждый ищет родственную душу», — поделилась эксперт.

Кроме того, предположила Миллер, шашлыки и другие подобные посиделки могут показаться слишком обыденным «клишированным» сюжетом в нынешнем мире, где ценится уникальность, поэтому на сервисе для онлайн-знакомств женщина с высокой долей вероятности сочтет такие фото скучными и быстро пролистает.