Пародист Александр Песков в интервью программе «Легенда» на RTVI заступился за певца SHAMAN, который решил зарегистрировать товарный знак под названием «Я русский».

На вопрос, стал бы он пить водку под таким брендом, Песков ответил: «Вы знаете, насчет этого полемики много. Ну, всякое было. И “Путинка” была там, да ведь? Попробовать — с удовольствием».

«То, что сегодня кричат и так далее, [что] человек зарабатывает на знаках, на флагах, на чем угодно… Ребята, не хотите — не покупайте. Какие проблемы-то?» — добавил артист.

В октябре SHAMAN подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» (такое же название у главного хита певца. — Прим. RTVI). Одна из заявок касается крепкого алкоголя.

После этого общество обрушилось на музыканта с критикой. В частности, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что артист «пытается спаивать население, используя какие-то национальные слова».

Сам SHAMAN утверждает, что подал документы на регистрацию торговой марки, чтобы защитить свою репутацию. По словам певца, за два года песня «Я русский» уже стала «настоящим брендом», продукция с таким названием выпускается «без всякого разрешения», при этом она не всегда качественная.

«Как автор и исполнитель этой песни я просто хочу иметь возможность защитить свои права. Только и всего», — добавил SHAMAN.