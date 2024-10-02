Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что до конца 2024 года главы думских комитетов пересядут на автомобили Lada Aura, а лидеры фракций и вице-спикеры — на Aurus. Как на такую перспективу отреагировали сами парламентарии — в материале RTVI.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в разговоре с RTVI заявил, что ему все равно на чем ездить.

«Я считаю, что, так сказать, если дают депутатам возможность пользоваться служебной машиной, неважно какой, главное — это возможность экономить время для полезной работы какой-то, для пользы. А какая это машина, мне все равно, я на всех машинах ездил, честно вам скажу, уже не испытываю никакого возбуждения по поводу того, «Аурус» — не «Аурус»», — сказал он.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов также поддержал распоряжение Володина.

«Я не знаю других авто. У меня машина с 13 года не менялась. У меня калининградской сборки BMW в связи с тем, что мы относимся к ней очень бережно, несмотря на очень большой пробег, она в рабочем состоянии. Мы машинами не занимаемся, депутатов обслуживает автобаза — когда переобувать машину, когда менять масло, проходить ТО, ремонтировать. Этим всем занимается автобаза, поэтому, какая автомашина будет предоставлена базой, на той и будем ездить», — пояснил Нилов RTVI.

Он также напомнил, что в регионах депутатов с 1 января обслуживают только отечественные авто.

«Например, в Самарской области я на «Ниве», в Ненецком округе — газель «Соболь» закреплена в связи с тем, что там особое климатические и географические условия, в Татарстане — «Лада Приора». Поэтому уже такая практика есть, и я считаю, что, когда используются чиновниками отечественные авто, с одной стороны, это определенный импульс для развития автопрома, но и дополнительно контроль, который опять же стимулирует развитие отечественного автопрома для того, чтобы соответствовать мировым трендам, обеспечивать необходимый комфорт, а главное безопасность водителям и пассажирам», — пояснил Нилов.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сказал RTVI, что спокойно относится к такому заявлению и предложению.

«Когда я приезжаю в регион, в Чебоксары, там машину тоже выделяют, езжу на отечественной машине, никаких проблем с этим не чувствую, поэтому спокойно отношусь к такому заявлению и предложению. Я не знаю, поможет ли это отечественному автопрому, но то, что депутаты пересядут на отечественные машины — это хороший такой сигнал для всех остальных чиновников, тех, кто работает за государственные деньги, в том числе, поэтому я к этому отношусь с пониманием», — пояснил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с телеграм-каналом «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК» заявил, что ездить уже «на дряхлой кляче западной продукции» неинтересно.

«Lada Vesta лучше и комфортнее, а то, что нам говорят, что могут быть еще более крутые Lada Aura, я если честно не видел ее никогда, но предполагаю это «бомба». Знаете, была бы возможность, я бы себе купил Lada Aura, потому что «Веста» у меня была и прослужила семь лет верой и правдой. «Ауру» я бы для себя выбрал, ездил бы на Донбасс на Lada Aura. Было бы круто, но я не знаю сколько она будет стоить», — рассказал депутат.

Он также отметил, что не ездил на Aurus.

«Я не люблю, она большая. Я никогда в жизни не ездил ни на «Майбахах», нигде. Поэтому, мне не нравится», — пояснил Милонов.

Володин ранее уточнил, что на пяти Aurus будут ездить лидеры фракций, а еще на двух — вице-спикеры. По словам председателя Госдумы, первые вице-спикеры Госдумы Александр Жуков и Иван Мельников уже пересели на отечественное авто. Lada Aura будут пользоваться 17 председателей думских комитетов.

В пресс-службе Госдумы сообщали, что сам Володин пользуется Aurus, а в нерабочее время ездит на автомобиле «Москвич-3».