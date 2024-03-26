Террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», не смогли бы попасть в Беларусь из-за усиленных мер безопасности на границе, поэтому преступники отправились в сторону Украины, заявил глава республики Александр Лукашенко. Его слова приводит местное госагентство «БелТА».

По словам Лукашенко, Москва «в первые же минуты» оповестила Минск о переходе к усиленному режиму безопасности в регионе. К такому же решению пришли белорусские власти и увеличили на границе с Россией число нарядов МВД, задействовали силы КГБ, Госпогранкомитета и некоторые части военнослужащих. Кроме того, по словам президента, Россия и Беларусь вместе блокировали участок дороги, ведущей к Брянску, когда выяснилось, что туда направляются террористы.

«Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что невозможность пересечения российско-белорусской границы осознали и кураторы преступников. Предположениями о том, кто может за ними стоять, Лукашенко пообещал поделиться лично с российским лидером.

Кроме того, президент Беларуси отметил, что он неоднократно созванивался и находился на связи с президентом России Владимиром Путиным все время, пока шла операция по поимке преступников.

«Я почему это сказал? Потому что начали Путина эти беглые [оппозиционеры] — их и наши — упрекать: „Вот он, что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается и прочее”. Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал», — цитирует слова Лукашенко «БелТА».

В субботу, 23 марта, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой также заявил, что спецслужбы республики активно помогали российским коллегам с тем, чтобы не пропустить террористов через границу, пишет «БелТА».

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта вечером перед концертом группы «Пикник». По версии следствия, террористы прибыли к зданию концертного зала за час до выступления и дожидались скопления публики.

Согласно докладу главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, преступники начали нападение в 19:58 мск, а уже в 20:11 мск покинули «Крокус Сити Холл» и направились в сторону Брянской области, где их задержали российские силовики.

Вечером 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четырех граждан Таджикистана, которых признали исполнителями теракта. После этого арестовали еще четверых фигурантов дела, которых признали соучастниками в преступлении. По версии следствия, они предоставили террористам машину, которую использовали в день нападения, и квартиру, в которой готовились к преступлению.

Глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что всего в рамках дела о теракте в «Крокус Сити Холле» задержаны 11 человек. Во вторник, 26 марта, он также заявил, что первичные сведения, полученные на допросах от задержанных, подтверждают наличие украинского следа в теракте. По его мнению, исламисты самостоятельно не смогли бы подготовить террористическую атаку такого уровня, и «им помогали».