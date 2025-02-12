Экс-адвокат Риф Мударисов из Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ), лишенный лицензии за отсылку к астрологии при защите обвиняемого по делу о наркотиках, заявил RTVI, что ранее уже использовал этот метод в своей работе, и призвал лечить людей при «помощи звезд».

По данным Mash, Мударисов стал первым в истории российского права адвокатом, лишенным лицензии за попытку оправдать наркоманию своего подзащитного тем, что его натальная карта «совпала с осью Екатерины Великой» и ему надо было расслабиться из-за слишком мощного интеллекта. Мударисов заявил, что планирует оспорить отзыв лицензии.

«Я впервые попробовал этот подход по уголовному делу о двойном убийстве, которое было в Нефтеюганске. Гражданин сейчас в Сургуте отбывает наказание. Потом я этот подход официально употребил еще в паре дел, но я про них умалчиваю — они были в другом городе, пока такого значения на данную секунду не имеют», — рассказал он RTVI.

По словам бывшего адвоката, он решил обратиться к астрологии, чтобы обосновать в суде состояние невменяемости своего клиента, потому что сам побывал в схожей ситуации.

«В 2002 году возбудили уголовное дело, я прошел через состояние невменяемости. Потом я был освобожден от уголовной ответственности. Я понял, что у нас современная психиатрия невежественна, более того — безнравственна, и стал искать методы излечения. Я нашел — через звезды», — поделился мужчина.

По его словам, со временем он понял, что «никаких консультаций психиатров, психологов не надо», и решил не «прятать от людей» свои знания.

«И представьте себе: 20 лет я это все искал, и тут какие-то люди, которые вообще далеки от этого и не понимают этого, начинают говорить: “А вы что это тут нам о звездах-то говорите?”» — возмутился Мударисов.

Бывший адвокат заявил, что «не может 500 лет ждать», пока астрологию признают наукой на государственном уровне, так как «уже 32 года в России не существует государственной регистрации открытий».

«У нас загнали страну в невежество. И я должен пробивать дорогу. Я говорю: да, у нас это не наука, но я считаю, что рано или поздно мы к этому придем, и я начинаю доказывать состояние невменяемости человека вот таким способом, опираясь на звезды, на энергию звезд», — пояснил он.

Астрологию можно и нужно применять и в других профессиональных сферах, например — в медицине, уверен Мударисов.

«Сейчас речь идет о том, что все упирается во власть. Власть сменится — естественно, все это будет признано, и потом можно будет применять это в разных сферах деятельности. В частности, лично я — бывший спортсмен, бегун. И в медицине можно применять этот метод, <…> в частности — при заболеваниях сердца, заболеваниях головного мозга», — сказал он.