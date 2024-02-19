Рэпер Антоха MC (Антон Кузнецов) в программе RTVI «Респиратор Бабушкина» рассказал о том, как работал в школе учителем музыки.

«Это продлилось буквально месяц, или полтора, или два примерно, так что этот факт не был каким-либо успехом. Так что это есть, но я не могу похвастаться этим периодом», — вспоминает музыкант.

По словам рэпера, работать было не сложно, но в какой-то момент он понял, «что это преждевременно».

«Во-первых, у меня не было никакой методики. Во-вторых, я преподавал в совершенно обычной общеобразовательной школе, где не было никаких интересных предложений относительно моего участия. И, в-третьих, мой уровень педагогического образования равен нулю, и, исходя из этого, я понимал, что здесь некая есть подмена, которая неуместна в данном процессе», — пояснил Антоха MC.

Он утверждает, что «с большим удовольствием и радостью» покинул школу и больше туда не возвращался.

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