Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что часть приехавших в крупные города студентов из регионов становится «неудачниками», а крупные вузы страны «штампуют» из них специалистов, из-за чего рынок труда переполнен. В Минобрнауки отметили, что также нужно взять под контроль платное обучение. В Госдуме в беседе с RTVI заявили, что такие меры проблему не решат. Подробнее — в нашем материале.

О чем сказали в Совфеде и Минобрнауки

По мнению спикера Совета Федерации, крупнейшие вузы страны (в Москве, Санкт-Петербурге и Казани) «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны». Она призвала в течение пяти лет «уменьшать наборы в высшие учебные заведения», набирая туда «столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того».

«Остальные пусть учатся у себя дома», — заявила сенатор.

По ее мнению, часть приехавших в крупные города студентов после окончания учебы не смогли найти работу по специальности и «вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников».

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что ведомство контролирует лишь вопрос с бюджетными местами, но не платное обучение. Он добавил, что еще в начале февраля предлагал наделить министерство такими полномочиями: «Платный прием тоже надо нацелить на задачи государства».

Первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в разговоре с «Ведомостями» напомнил, что с 2025 года вузам «придется соответствовать» прогнозу кадровой потребности Минтруда, который повлияет на показатели приема абитуриентов.

Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас позднее написал в своем телеграм-канале, что Матвиенко говорила только «о том, насколько эффективна действующая система приема в вузы» и не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов поступать в столичные вузы.

В пресс-службе Совфеда также заявили, что Матвиенко, которая заявила о необходимости сократить прием абитуриентов из регионов в вузы Москвы по невостребованным специальностям, приводила «пример», а не выступала с инициативой.

«Матвиенко приводила в пример ситуацию с региональными абитуриентами, которые приезжают в Москву или Петербург и, получая на коммерческих факультетах дипломы, оказываются не востребованы, а на малую Родину не возвращаются», — заявили в Совете Федерации.

«Палка о двух концах»

Первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил RTVI, что одной из главных проблем вузов Санкт-Петербурга и Москвы является не то, что они «готовят студентов по невостребованным специальностям», а то, что приехавшие в крупные города молодые люди домой часто не возвращаются.

«Неудачниками они себя в основном не считают, поскольку уровень доходов в Питере, а особенно в Москве, значительно выше, чем в регионах. Поэтому они находят работу, совсем не всегда по специальности, но, как правило, более высокооплачиваемую, чем в регионах», — отметил депутат.

По официальным данным, оплата труда учителя, в зависимости от региона России, может разниться в 5,5 раза, добавил Смолин. Кроме того, продолжил он, за последние пять лет дополнительно выделено около 80 тыс. бюджетных мест на первый курс, в основном это было сделано в регионах.

«Тем самым Минобрнауки фактически пыталось бороться с последствиями ЕГЭ, главное достижение которого всегда видели в том, что большее количество ребят из регионов поступает в вузы Питера и Москвы. Как выяснилось, это главное достижение ЕГЭ является палкой о двух концах, или эта медаль имеет две стороны», — уточнил депутат.

Отдельно Смолин высказался о предложении Фалькова взять под контроль и платное обучение, сочтя это «неправильной» инициативой.

«Неправильно, потому что если люди хотят получить образование за деньги, то это их право. Иное дело, что главным стимулом образовательной политики, как и любой другой, должен быть не кнут, а пряник, поэтому мы можем влиять на выбор ребят количеством бюджетных мест, размером стипендий», — сказал депутат.

В советское время, напомнил собеседник RTVI, студенты технических вузов нередко получали более высокую стипендию по сравнению с теми, кто учился в гуманитарных. Он подчеркнул, что нельзя «искусственно ограничивать право человека заплатить за образование, которое он хочет получить».

Депутат уточнил, что решение вопроса в том, чтобы единый госэкзамен можно было сдавать добровольно. Он допустил, что в этой ситуации те, кто поехал бы в Москву или Санкт-Петербург, как раз и выбрали бы ЕГЭ, а те, кто остался в своем регионе, — классический вариант экзамена.

«Таким образом, проблема во многом оказалась бы снятой, и ребята в регионах получали бы то образование, которое в этих регионах будет востребовано», — заявил Смолин.

Также он сообщил, что, по данным ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, до начала СВО многие поступившие в крупные вузы молодые люди «еще на стадии бакалавриата уезжали за рубеж».

«Им предлагались хорошие места в зарубежных университетах или компаниях, потому что в мире идет борьба за человеческие ресурсы. Получается, что единый госэкзамен не был главной причиной, но был важным фактором, который помогал перекачивать человеческий капитал из нашей страны за рубеж», — добавил депутат.

Смолин также привел данные главы Сбербанка Германа Грефа о том, что потери России от «утечки умов, если пересчитать в финансовую составляющую, превысили потери нашей страны от утечки финансового капитала за послесоветский период».

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в своем телеграм-канале назвала слова Матвиенко «дискриминацией, в том числе по признаку места проживания». Она, как и ее коллега по КПРФ Смолин, выступила с идеей отказаться от ЕГЭ.

«Задам простой вопрос: неужели тому же Михаилу Ломоносову в свое время следовало запретить учебу в Москве? Ответ очевиден. Так неужели в наше время нужно искусственно отсекать от обучения новых Ломоносовых!? В чем-то такой подход напоминает идею о возвращении крепостного права. Другое дело, что имеет смысл отменить ЕГЭ (который, помимо прочего, совсем не защищает от коррупциогенного фактора) и вернуть в российские вузы традиционные экзамены», — заявила депутат.

«Это общая проблема»

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил RTVI, что не только в Москве и Санкт-Петербурге сталкиваются с проблемой невостребованных специальностей.

«Еще в лихие девяностые, как только выяснилось, что в новых экономических условиях нам не хватает юристов и экономистов, тут же их принялись штамповать все, кому не лень, и в результате наштамповали в несколько раз больше, чем реально стране требуется. Соответственно, и сейчас значительная их часть безработная, а вузы раз освоили этот формат, то и продолжают выпускать специалистов именно на этих направлениях. Но, опять же, повторяю, это не только Москвы с Казанью касается, это общая проблема», — сказал он.

Но отказываться от ЕГЭ не стоит, это «дело бессмысленное», продолжил парламентарий, потому что этот формат экзамена «гораздо эффективнее, чем классический экзамен».

«При ответе на билет, охватывающий лишь очень небольшую часть учебного курса, слишком многое зависит от случайности, от того, что ученик успел выучить, а что не успел. Формат ЕГЭ позволяет проверить весь спектр обучения», — заявил Вассерман.

По его мнению, «нынешние нарекания на ЕГЭ» связаны с тем, что единый госэкзамен «ярче выявил недостатки той системы образования, которую у нас насаждали еще с середины лихих девяностых».

«То есть претензии к ЕГЭ очень живо напоминают мне такую картину: вынул человек градусник из подмышки, посмотрел — на нем 38,5, и со злости разбил градусник об стену. Понятно, что надо не градусник разбивать, а разбираться, чем болен и как лечить», — сказал депутат.

Выход из озвученной Матвиенко проблемы Вассерман видит следующим образом: нужно избавляться от тех проблем, которые выявил ЕГЭ, потому что даже крупнейшие вузы, например, московские, «вмещают лишь очень малую долю всех желающих».