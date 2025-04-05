Депутат Госдумы и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил RTVI, что наблюдал за достижениями Александра Овечкина с детства, но не ожидал, что из него «вырастет такая глыба хоккея». Так он прокомментировал повторение российским форвардом снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принадлежащего канадцу Уэйну Гретцки.

В ночь на 5 апреля Овечкин, играющий в составе «Вашингтон Кэпиталз», забросил в матче против «Чикаго» свою 894-ю шайбу и сравнялся по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ с Гретцки, чей рекорд оставался недостижимым в течение 26 лет.

Как напомнил Третьяк, Овечкин делал первые шаги на организованном им молодежном турнире «Кубок Третьяка» и получал там звание лучшего игрока.

«Уже тогда было видно, что это мощный парень с мощным характером, и видно, что талантливый парень. Но, откровенно говоря, не ожидал, что из него вырастет такая величина, такая глыба хоккея, которую мы сегодня наблюдаем и гордимся», — заявил депутат.

Третьяк назвал НХЛ «лигой номер один, которая впитывает в себя лучших хоккеистов мира из разных стран».

«И поэтому, конечно, достичь такого уровня и такого высокого результата, который сегодня Александр достиг, это сложно, и он это сделал. Конечно, это еще раз говорит о том, что именно в нашей стране любят хоккей и воспитывают вот таких героев хоккея, таких выдающихся хоккеистов, которых любит весь мир», — подчеркнул он.

Сам Овечкин, комментируя повторение рекорда Гретцки, заявил, что «это история». «К этому приковано большое внимание, это хорошо для фанатов, для СМИ. Я наслаждаюсь этим. Везде в России все говорят только про хоккей, это здорово», — сказал он в ходе пресс-конференции после матча против «Чикаго».

Теперь на счету Овечкина и Гретцки по 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Канадец забил такое количество шайб в 1487 матчах, россиянин — в 1486.

По прогнозу НХЛ, Овечкин побьет рекорд Гретцки в домашней встрече с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 14 апреля по московскому времени. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести шесть матчей. В следующей встрече, которая состоится 6 апреля, столичная команда в гостях сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс».