Рэпер Slimus (Вадим Мотылев) прокомментировал RTVI отмены своих концертов в нескольких городах России на фоне претензий в свой адрес со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. По мнению музыканта, выступления срываются из-за того, что он отказался «пойти к ней на поклон».

«Мизулина пытается приклеить мне ярлык «русофоб», что, в общем-то, смешно. Видимо она расстроилась, что я не пошел к ней на поклон, как другие артисты. Любой гражданин РФ имеет право высказать свое мнение касательно каких-то вопросов, согласно Конституции и оно не должно совпадать с мнением Мизулиной», — сказал Slimus.

Мотылев добавил, что сегодня «любой может придумать себе какую-то организацию на пустом месте и сидеть писать доносы на всех подряд»

«К сожалению, такое время, но оно закончится», — выразил надежду он.

Мизулина против Slimus

Екатерина Мизулина обратила внимание на творчество Slimus в июне 2024 года, через несколько дней после концерта рэпера в Москве. Тогда она прокомментировала в своем телеграм-канале анонс выступления Мотылева в Екатеринбурге.

«Интересное дело. Рэпер Slimus, который выступал против СВО и нашего Президента, вернулся в Россию и собирается дать на днях концерт в Екатеринбурге. Узнала об этом от возмущенных местных жителей», — написала она.

В сообщении Мизулиной отмечается, что Лига безопасного интернета обратилась в МВД и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку песен Мотылева на пропаганду наркотиков, оскорбление чувств верующих, дискредитацию армии и поддержку ВСУ.

В начале июля Мизулина опубликовала уведомление УМВД по Екатеринбургу, направленное организаторам концерта Slimus, который был запланирован в уральской столице на 4 июля. В документе, подписанном врио заместителя начальника екатеринбургской полиции по охране общественного порядка Дмитрием Бардышевым, говорится, что анонс выступления рэпера вызвал широкий общественный резонанс «среди граждан, представителей общественности и общественных объединений», которые сочли выступление артиста «нежелательным».

«С учетом складывающейся обстановки в стране, сохранением рисков террористической активности (в т.ч. ранее произошедших в Республике Дагестан), существующего общественного резонанса, проведение концерта исполнителя «Slimus» в городе Екатеринбурге создает угрозы совершения массовых беспорядков, нарушений общественного порядка и дестабилизации оперативной обстановки <…> Учитывая вышеизложенное <…> УМВД России по г. Екатеринбургу не согласовывает особенности обеспечения правопорядка при проведении заявленного мероприятия», — говорится в тексте уведомления.

В управлении МВД по Екатеринбургу предписали перенести концерт Slimus «на неопределенный срок», предупредив о возможной административной и уголовной ответственности без соответствующего согласования.

«Концерт исполнителя-русофоба Slimus в Екатеринбурге отменен. В России в ходе СВО родилось настоящее гражданское общество», — написала тогда Мизулина.

Позже последовали отмены выступлений Мотылева еще в двух городах. Организаторы сообщили во «ВКонтакте», что концерт Slimus в Нижнем Новгороде, изначально запланированный на 22 июня, было решено перенести на другую дату «по техническим причинам». Перенос выступления рэпера в Новосибирске с 27 июля на «неопределенную дату» объяснили «независящими от организатора причинами». Организаторы концертов отметили, что купленные билеты остаются действительными, а покупатели могут оформить возврат потраченных денег.

В середине июля Мизулина опубликовала отрывок из письма Роскомнадзора, где говорилось о наличии «деструктивного контента» в двух композициях Slimus. Ведомство сообщило, что обратились в МВД с просьбой провести соответствующую проверку.

«Также ведомством направлены в Генеральную прокуратуру видео на платформе YouTube с его заявлениями, связанными с дискредитацией армии, для принятия решения об ограничения доступа», — написала Мизулина.

Как писал телеграм-канал Shot, активисты движения «Зов народа» направили в СК и Минюст обращение с призывом признать Мотылева иноагентом, а также провести проверку его песен и отменить концерты. По их словам, в композициях Slimus есть «оскорбления православной церкви», а сам он делал заявления с критикой военной операции на Украине. В свою очередь движение «Ветераны России» направило в МВД заявление о проверке клипов и песен Мотылева на пропаганду наркотиков.

Сам Slimus в разговоре с «Газетой.Ru» заявлял, что не пропагандирует наркотики и давно не упоминает их в текстах своих песен. «Если и были когда-то упоминания, то описывая негативный опыт», — сказал рэпер.