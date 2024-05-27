Актеру Ивану Янковскому неизвестно о его якобы участии в российской адаптации американского сериала «Сверхъестественное». Об этом он заявил в разговоре с RTVI.

«Что это за информация. Я не знаю. Я такого не слышал», — сказал он.

26 мая The Girl написало, что, «по слухам», ТНТ якобы планирует выпустить российскую адаптацию «Сверхъестественного». По данным издания, главных героев — Дина и Сэма Винчестеров — могут сыграть Иван Янковский и Никита Кологривый.

Первая серия американского сериала «Сверхъестественного» вышла в 2005 году. Проект часто ставят в один ряд с другими сериалами того времени, повлиявшими на развитие формата, — «Доктор Хаус» и «Остаться в живых». Главные герои сериала — братья Винчестеры, занимающиеся охотой на сверхъестественных существ. После бесследного исчезновения их отца братья отправляются на его поиски и пытаются предотвратить конец света.

Хотя Сэм (Джаред Падалеки) и Дин (Дженсен Эклз) — родные братья, они не похожи друг на друга, что и становилось главным двигателем сюжета. Первые сезоны обладали вертикальной структурой: одна серия — один монстр, которого братья должны поймать. Позже сценарий проекта стал более горизонтальным: в нем появилось больше второстепенных персонажей, а к тандему братьев присоединились ангел Кастиэль и демон Кроули.

Первые два года у проекта были низкие рейтинги. Ходили разговоры, что руководство телеканала The CW, где он выходил, не продлит шоу на третий сезон. Ситуация изменилась после того, как создатель шоу Эрик Крипке внес правки в изначальный план сериала, — рейтинги сериала пошли вверх.

После пятого сезона Крипке передал обязанности шоураннера Саре Гэмбл, оставив за собой роль продюсера и творческого консультанта. Проект продержался 15 сезонов — до 2020 года. Он стал одним из хитов The CW и завоевал миллионы поклонников по всему миру.