Идея создать сетевой госсервис «Письмо заключенному» для общения с осужденными, перевода им денег и оформления подписки на прессу — это гениально, заявила RTVI член СПЧ Ева Меркачева. Но главное, чтобы компания-разработчик и сам проект прошли проверку на безопасность, предупредил гендиректор «Элкомсофта» Владимир Каталов.

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась в Минцифры и ФСИН с просьбой создать государственный интернет-сервис «Письмо заключенному», поскольку сейчас такие услуги — на базе сервисов ZonaTelecom и «ФСИН-письмо» — предоставляются коммерческими фирмами и регулярно дают сбои, а оплата при этом не возвращается.

Ликвидировать «темное пятно»

Меркачева рассказала, что в учреждениях ФСИН, где «все хорошо», заключенным и так разрешают «звонить людям столько, сколько человеку нужно» — через таксоматы, в том числе в видеорежиме, а также писать электронные письма.

В «проблемных учреждениях» ФСИН, по ее словам, «все это запрещают, ссылаясь на разные вещи», — «там не работает электронное письмо, нет видеозвонков и так далее». Именно до этого «темного пятна», считает правозащитница, мог бы добраться новый сервис.

«Потому что если бы это [средство коммуникации] было госструктурой, уже невозможно было бы им на что-то ссылаться, отказывая», — пояснила член СПЧ.

В пример правозащитница привела московский СИЗО «Лефортово», руководство которого, по ее словам, многократно заявляло об отсутствии технических возможностей организовать доставку электронных писем, ссылаясь в том числе на то, что «ФСИН-Письмо» — частная платформа, и «непонятно, кто читает [корреспонденцию], кто отправитель».

«Звучит это смешно, потому что это Москва, XXI век. В дальних регионах уже электронные письма есть, а в “Лефортово” до сих пор нет», — поделилась член СПЧ.

Меркачева убеждена, что такие учреждения ФСИН не смогут найти аналогичные аргументы против использования нового госсервиса.

«Потому что это же “Госуслуги”, а мы же доверяем нашему государству, правильно? Мы же доверяем тем силам, серверам, которые задействованы, чтобы работал сайт “Госуслуги”? Поэтому, мне кажется, в этом случае электронные письма появятся абсолютно везде. Хочется на это надеяться», — заявила правозащитница.

Не вместо, а вместе

Однако новый сервис не должен заменить действующие, которые в некоторых регионах «работают прекрасно»: «человек пишет заключенному электронное письмо, и его приносят в тот же день», добавила Меркачева. По ее словам, для родственников многих заключенных такие письма — единственный способ оперативно узнать о состоянии своих близких.

Оперативная коммуникация крайне важна для защиты от мошенников, которые в последнее время звонят родным заключенных и вымогают деньги за их защиту от якобы возникшей в ИК смертельной угрозы, пояснила член СПЧ. По ее словам, если заключенный отбывает срок в другом регионе или не имеет разрешения на свидания, только электронное письмо позволит его близким узнать, все ли с ним в порядке.

«Письма должны быстро доставляться, потому что люди находятся в тех местах, куда попасть непросто. Есть какие-то Дни открытых дверей раз в год, а в некоторых колониях — раз в десять лет, и все. Что там происходит, как? Близкие переживают, мошенников много, нехороших людей много», — убеждена Меркачева.

В России действительно уже существуют установленные законом порядка взаимодействия с заключенными, подтвердил RTVI другой член СПЧ Кирилл Кабанов. При этом он признал, что «где-то, может быть, эти порядки несовершенны».

«Но вопрос в том, что всё коммуницирование должно проходить по линии от министерств и заканчивая ФСИН. Чтобы это вписывалось в глобальную систему, которая сейчас связывается с модернизацией системы исполнения наказаний», — добавил правозащитник.

«Должна быть очень грамотно разработанная архитектура»

Главное — чтобы создаваемый сервис был разработан с учетом требований безопасности и хорошо проверен на возможные уязвимости, заявил RTVI гендиректор «Элкомсофта» Владимир Каталов.

«Должна быть очень грамотно разработанная архитектура, она должна быть проверена специалистами по безопасности, когда будет первая версия, хотя бы условно как-то работающая. Желательно будет достаточно хорошо пройти аудит компании, которая это делает, чтобы найти потенциальные уязвимости, какие там ключи, сертификаты, алгоритмы и так далее. Это более-менее стандартная процедура для всех приложений, которые так или иначе связаны с персональными данными», — пояснил эксперт.

По словам Каталова, обычно разработчики, реализующие проект на собственные деньги, а не за госсчет, более тщательно и взвешенно подходят к проверкам и расчетам. Поэтому, добавил он, трудно сказать, насколько хорошо получится создать сервис для общения с заключенными на государственной платформе.

«Не знаю, но надеюсь всегда на лучшее. Если будет не очень хорошо — возможно, появятся какие-то аналогичные продукты, будет здоровая конкуренция», — предположил эксперт.