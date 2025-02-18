Заслуженный деятель искусств России, театральный режиссер и педагог ГИТИСа Григорий Спектор умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщается на сайте института.

«Сегодня на 100-м году жизни не стало легенды ГИТИСа — нашего старейшего педагога, артиста и режиссера, драматурга и либреттиста, музыкального и театрального критика, заслуженного деятеля искусств России Григория Владимировича Спектора», — говорится в тексте сообщения.

Церемония прощания с режиссером пройдет в Учебном театре ГИТИСа в Гнездиковском переулке 19 февраля.

Представители вуза отметили, что несмотря на возраст, Спектор был «современным преподавателем» и продолжал педагогическую деятельность. Последнее занятие он провел в конце декабря 2024 года, а в день своего рождения 19 января хотел попасть на репетиции любимых студентов.

«Я буду всегда чувствовать его взгляд. На всех мероприятиях, премьерах, показах и конкурсах был он — элегантный, в бабочке и в красивом костюме, с красивой женщиной рядом. Его выделяла удивительная мужественность — ровная спина, благородство, умение говорить», — сказала замдекана факультета музыкального театра Галина Тимакова.

Одна из учениц Спектора, Екатерина Мышлянова, отметила, что педагог относился к себе с юмором и после 99 дня рождения говорил, что ему «никто не даст больше 98 лет».

Григорий Спектор родился в Тбилиси в 1926 году. После начала Великой Отечественной войны он стал скрипачом в ансамбле пограничных войск Грузии. В 1950 году окончил курс народной артистки РСФСР Марии Кнебель на режиссерском факультете ГИТИСа. С 1950 по 1951 год работал режиссером в Тбилисском русском драматическом театре.

С 1951 по 1956 год Спектор поставил более 15 спектаклей в Краснодарском театре оперетты. С 1956 по 1959 года был режиссером Московского театра им. Ермоловой. В 1959 году он основал Томский музыкально-драматический театр, где был главным режиссером до 1964 года.

В 1964 году перешел в Петрозаводский музыкальный театр, с 1965 до 1968 года занимался постановками в Московском театре оперетты. В 1968 году он занял позицию главного режиссера Московского областного театра оперетты, откуда перешел в Ташкентский русский театр оперетты в 1972 году.

В 1973 году Спектор пришел в Московский государственный камерный музыкальный театр под руководством Бориса Покровского, где участвовал в работе над спектаклем Дмитрия Шостаковича «Нос». После смерти руководителя театра, он восстановил на сцене оперу Стравинского «Похождения повесы», которая впервые была поставлена в России Покровским.

В 1982 году режиссер перешел в Чувашский государственный музыкальный театр, где проработал до 1989 года. С 1989 по 1991 год занимал позицию постановщика в Томском театре оперетты, откуда вернулся в Московский государственный камерный музыкальный театр, где проработал до 2006 года. С 2007 года Спектор преподавал режиссуру на музыкальном факультете ГИТИСа.