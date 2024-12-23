Так называемый «российский ответ Marvel» в виде франшизы, состоящей из шести сериалов и одного фильма, будет посвящен «русским героям» и затронет тему патриотизма. Об этом RTVI рассказал писатель Сергей Лукьяненко, который разрабатывает проект для «Союзмультфильма».

Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала РБК, что студия запускает собственное кинопроизводство, первой ласточкой станет франшиза под названием «Орден Алой звезды» про российских супергероев от Лукьяненко и Сергея Волкова, которая будет «ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC». По ее словам, стоимость одной ленты составит 1—1,2 млрд рублей, у первых двух идет доработка сценария, в 2025 году начнется препродакшн, подбор актеров и «визуального стиля франшизы». Производство запланирован на 2026-й.

Лукьяненко отметил, ему не очень близка формулировка «“наш ответ”, так как нас Marvel ни о чем не спрашивал». Он уточнил, что иностранные супергеройские франшизы создавались многие годы и сейчас это направление пришло к тому, что «можно назвать деконструкцией жанра, когда, наоборот, идет своего рода выворачивание наизнанку всей супергеройской тематики».

«У нас, по сути, этого жанра не было. Мы, кстати, ушли сознательно от фразы “русские супергерои” и пришли к фразе “русские герои”. Потому что, как мне кажется, это несколько более правильное восприятие, восприятие того, о чем мы будем снимать», — сказал писатель.

Он также отметил, что если на Западе франшизы, посвященные супергероям, создавались на основе комиксов, то в России этот вариант маловероятен из-за невысокой популярности графических романов.

«Поэтому у нас для этого требуется другая основа. И для того, чтобы создать свою вселенную, мы взяли за основу произведения советских и российских писателей, работающих в популярных жанрах. Это Алексей Толстой, [Александр] Беляев и другие. То есть авторы приключенческо-фантастической литературы XX века. Мы обнаружили, что их произведения укладываются в некую такую общую канву, создавая общую вселенную. И мы создали из этих произведений некую отдельную вещь», — рассказал он.

На вопрос, будут ли в этой франшизе присутствовать в том или ином виде его собственные произведения, Лукьяненко отметил, что он разработчик сюжетов, но на основе «миров других авторов». «То есть тут нельзя сказать, что это напрямую какие-то мои книги», — добавил писатель.

Собеседник RTVI отметил, что основная часть съемочного процесса пройдет в России. При этом он не исключил, что для проекта могут быть использованы и зарубежные локации.

О «горячих темах», самобытности и «двери в стене»

Писатель уточнил, что в проекте они не планируют избегать «горячих тем», в том числе патриотизма.

«Она, разумеется, будет затронута. Эта тема не может быть не затронута в проекте, который касается российской, советской истории, то есть охватывает довольно большой промежуток времени», — сказал Лукьяненко.

При этом он уточнил, что пока не готов ответить, будет ли в проекте в том или виде представлена тема СВО.

«Понимаете, такие горячие темы не хочется как-то решать [в художественном плане] ради, скажем так, какой-то сиюминутной цели. Но мы, разумеется, ни от каких, даже самых горячих тем не отказываемся. Если художественный замысел будет этого требовать, то да, может», — сообщил собеседник RTVI.

Лукьяненко добавил, что считает готовящийся проект «очень самобытным и масштабным» по меркам российского кинематографа, потому что речь идет об истории, которая «будет продолжаться много лет и даже столетий». По его словам, франшиза о «русских героях» — это своего рода попытка «сконструировать фантастический эпос и некую фантастическую картину мира, которая спрятана под реальностью».

«Собственно говоря, похожий прием был в тех же “Дозорах”, когда оказывалось, что рядом с существующей жизнью есть другая — волшебная, магическая. Вот здесь нечто такое же. То есть присутствует эффект, скажем так, двери в стене. Когда оказывается, что если ты открываешь эту дверь, то за ней оказывается некий спрятанный, незнакомый тебе мир, а многие события начинают восприниматься совершенно по-другому, имеют другие объяснения и так далее», — добавил писатель.

По словам Лукьяненко, они как авторы проекта хотят добиться того же эффекта, что был в «Дозорах», только не за счет «фэнтезийной основы, а научно-фантастической», то есть чтобы многие загадки истории и различные факты имели под собой научно-фантастическое объяснение.

Собеседник RTVI также уточнил, что в их совместной с «Союзмультфильмом» франшизе они планируют показать не только историю России через разные события, но и «какие-то вещи глобальные, интересные не только для нас, но и для зрителей, возможно, всего мира».

«То есть это очень большой проект, очень сложный. Мы очень аккуратно с ним работаем для того, чтобы не свалиться в популизм, какую-то карикатуру и в то же время остаться в каком-то таком романтически-героическом поле», — пояснил он.