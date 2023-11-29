Певица Наталья Сенчукова в программе RTVI «Легенда» рассказала, как пыталась переубедить юмориста Максима Галкина*, выступившего против военной операции на Украине.

Сенчукова заявила, что она и ее муж, солист группы «Дюна» Виктор Рыбин, общались с Галкиным* и его женой, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

«Мы, конечно, были просто в шоке, когда мы, значит, услышали, что писал Галкин*. Я даже его оправдывала, я даже ему писала: «Посмотри, ты не туда смотришь. Это же не то написано, там затерто, а ты это выставляешь!»» — рассказала Сенчукова.

По словам певицы, она думала, что Галкин* «что-то не понимает».

«Он всё прекрасно понимал, да, а она (Пугачева. — Прим. RTVI) это поддерживала», — добавила Сенчукова.

Ранее муж Сенчуковой, солист группы «Дюна» Виктор Рыбин заявил RTVI, что Галкин* больше всего удивил его своей позицией среди всех коллег по сцене. Музыкант назвал высказывания юмориста «предательством».

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