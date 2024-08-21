США «не участвовали ни в одном аспекте планирования или подготовки операции» ВСУ в Курской области. Об этом RTVI заявили в американском посольстве в Москве в ответ на просьбу прокомментировать данные российской разведки о причастности четырех стран НАТО, в том числе спецслужб Соединенных Штатов, к атаке ВСУ на регион.

«Соединенные Штаты не участвовали ни в одном аспекте планирования или подготовки этой операции. Соединенные Штаты и НАТО не стремились и не стремятся к военному конфликту с Россией. НАТО является оборонительным альянсом», — утверждают в посольстве США.

В дипмиссии также назвали такие сообщения «еще более безответственной риторикой и попыткой переложить вину за конфликт с Кремля». В посольстве США повторили официальную позицию Вашингтона, возлагающего на Москву «единоличную ответственность» за вооруженный конфликт.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили газете «Известия», что ведомство «располагает достоверными сведениями» о роли четырех стран НАТО в подготовке и проведении атаки ВСУ на приграничные районы Курской области.

«По имеющимся данным, операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Задействованные в ней подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии. Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов ВВТ. Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», — рассказали в СВР «Известиям».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила СМИ, что «угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС, создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада». Также 20 августа на Смоленскую площадь была вызвана временная поверенная в делах США в России (замглавы дипмиссии) Стефани Холмс, которой был заявлен «решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортёров, незаконно проникших в Курскую область», а также «появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ во вторжении на территорию Российской Федерации».