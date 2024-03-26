Приднестровье не ждет конкретных результатов от переговоров в формате «5+2». Сейчас они буксуют, но остаются легитимным переговорным процессом. Об этом в интервью RTVI рассказал глава внешнеполитического ведомства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

«Вы знаете, Приднестровье не ждет ничего. Мы обратились к молдавской стороне еще несколько лет назад с призывом сесть за стол переговоров и обсуждать все проблемы. Порядка семи обращений было написано лично президентом Приднестровья в адрес руководства Молдовы, президента Молдовы, были обращения в адрес премьер-министра, руководителя парламента с призывом сесть и за столом переговоров обсуждать все важные вопросы — вопросы безопасности, вопросы мира, вопросы интересов людей, гуманитарную тему, любые другие, которые интересуют обе стороны. Мы же не против. Но молдавская сторона отказывается от такого субстантивного диалога», — заявил Виталий Игнатьев.

Собеседник RTVI назвал «5+2» «уникальным по-своему форматом», который сейчас не работает.

В формат «5+2» входят Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ как посредники, ЕС и США как наблюдатели.

О том, какие конкретно могут быть варианты урегулирования между Кишиневом и Тирасполем, Виталий Игнатьев не пояснил.

«Предопределять итоги переговоров — это дело неблагодарное. На протяжении 30 лет было много экспертов, политиков, политологов, которые рассказывали о каких-то итогах, и в итоге переговорный процесс находится в стагнации. <…> Настоящее Приднестровья определяет наш народ, воля народа, и будущее тоже должен определять народ Приднестровья: как он пожелает, так оно и будет строиться», — заявил приднестровский дипломат.

Сравнение с Гагаузией (автономией в составе Молдовы) он считает неуместным.

«Я даже комментировать эти темы не буду, потому что вы же понимаете, что у нас совершенно другой уровень взаимодействия с молдавской стороной. У нас есть легитимный переговорный процесс, и в рамках этого переговорного процесса мы должны прийти к формуле мирного, цивилизованного урегулирования. Каким оно будет, покажет время. <…> Мировое сообщество знает разные формулы сосуществования или цивилизованного развода государств. Но опять-таки, в нынешних условиях, пока нет политического диалога, рассуждать на эту тему я считаю [делом] довольно спекулятивным», — отметил глава приднестровского МИД.