Актер Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в рекламе МММ, в беседе с RTVI подтвердил информацию о том, что у него выявили диабет. По его словам, он чувствует себя хорошо.

Телеграм-канал Shot ранее сообщил, что Пермяков «экстренно обратился к врачам из-за болей в сердце» после того, как пытался вернуться к актерской карьере, и врачи обнаружили у него диабет. После этого артисту запретили есть «колбасы, сало, жирные мясо и рыбу, консервы, а также пить газированную воду».

«Да нет, никто не запрещал мне продукты. Это, скорее, фейк. Диабет у меня есть, но небольшой такой. Я в нормальной, хорошей форме, в рабочей», — сказал он.

На вопрос, как он оценивает свое самочувствие, Пермяков ответил, что «в целом хорошо для своего возраста».

Известность артист получил в 90-х годах после исполнения роли Лени Голубкова — быстро разбогатевшего «человека из народа» — в рекламе финансовой пирамиды МММ. Прозвучавшие в роликах фразы «куплю жене сапоги» и «я не халявщик, я партнер» стали крылатыми.