Счетная палата России установила, что работы по развитию электросетевого комплекса в Крыму проходят неэффективно. Главные проблемы — неоднократный перенос срока ввода объектов в эксплуатацию и неверное расходование бюджетных средств.

В Крыму в рамках государственной программы по развитию региона запланировано построить и реконструировать 31 объект электроснабжения. Стоимость оценивается в 30,3 млрд рублей.

В период с 2019 по 2023 года «Крымэнерго» было направлено 12,2 млрд рублей на реализацию проекта. По состоянию на октябрь 2024 года, не использовано 4,4 млрд рублей — это 36% суммы предоставленных бюджетных инвестиций. При этом в эксплуатацию введены только шесть из 31 объектов электроснабжения, а сроки начала их работы неоднократно переносились — для 28 объектов они увеличились с четырех до 39 месяцев.

Счетная палата выявила сразу несколько причин задержек:

перераспределение средств,

сбои в логистике,

позднее выделение финансирования «Крымэнерго»,

длительная подготовка документации,

изменения проектных решений в ходе реализации,

нарушение сроков выполнения работ подрядчиками.

Кроме того, проектирование строительства пяти объектов новых линий электропередачи было приостановлено из-за отсутствия документов на земли природоохранных зон Крыма.

Также ведомство обнаружило неэффективные траты: 129,5 млн рублей ушло на разработку проектно-сметной документации, которая не была использована. Несоответствия были и в тратах на оборудование — его стоимость в сметах завышалась до 275% из-за работы через посредников.

На фоне этого Счетная палата предложила Минстрою законодательно установить обязанность запрашивать коммерческие предложения непосредственно у производителей оборудования или их официальных представителей.