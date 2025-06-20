Гендиректор «Ингушнефти» Умар Балаев, который находится в СИЗО по обвинению в незаконной выкачке нефти на 50 млн рублей и мошенничестве с превышением полномочий, стал фигурантом четвертого уголовного дела. Как выяснил RTVI, недавно следствие вменило ему еще и растрату. Защита Балаева в разговоре с RTVI настаивала на его невиновности, а уголовное преследование назвала попыткой сместить директора с должности.

Как выяснил RTVI, уголовное дело против Умара Балаева было возбуждено в 2023 году, вскоре после того как в «Ингушнефть» пришли сотрудники управления экономической безопасности. В компании была изъята финансовая документация, изучив которую правоохранители пришли к выводу, что несколько скважин «Малгобек-Вознесенского» нефтегазового месторождения, из которых предприятие добывает нефть, находятся за пределами лицензионного участка. Следствие подсчитало, что всего из этих скважин незаконно было выкачано 1,75 тыс. тонн нефти на сумму в 50 млн рублей, чем Федеральному агентству по недропользованию России был причинен крупный ущерб. Дело расследовалось по статье о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ).

Позже, уже в 2025 году, к этим обвинениям добавилось мошенничество в особо крупном размере (ч.4, ст.159 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч.3 ст. 285 УК РФ). В основу обвинений лег договор, заключенный «Игнушнефтью» с компанией из Грозного «Хедос» на оказание услуг инклинометрии — исследования параметров скважин. По этому договору «Ингушнефть» заплатила «Хедосу» почти 5,2 млн рублей, однако, как считает следствие, работа так и не была выполнена, а деньги — похищены.

В марте 2025 года следствие ходатайствовало об аресте Умара Балаева. Суд его удовлетворил, с тех пор мужчина находится в СИЗО.

Умар Балаев был назначен генеральным директором «Ингушнефти» в 2021 году после того, как у компании, до тех пор полностью принадлежащей государству в лице правительства Ингушетии и «Роснефти», появился новый совладелец, — 51% акций АО выкупил столичный «Центргеко Холдинг». С тех пор «Ингушнефть» начала вести учет по добываемой нефти из каждой скважины, рассказал RTVI адвокат Балаева Хусейн Гулиев.

АО «Ингушнефть» было зарегистрировано в 2011 году. По итогам 2024 года чистая прибыль составила 346,6 млн рублей при выручке в 1,3 млрд рублей. При этом, по данным системы Спарк, в 2023 году примерно при той же выручке «Ингушнефть» сработала с убытком в 37,6 млн рублей. В ноябре 2024 года правительство Ингушетии прогнозировало, что объем нефтедобычи в республики по итогам года ожидается на уровне 34 тысячи тонн, что на 1,2% меньше, чем годом ранее.

В 2023 году, когда в «Ингушнефть» впервые пришли силовики и затребовали документацию, Балаев, по словам его адвоката, впервые узнал о том, что несколько скважин, из которых добывалась нефть, не подпадают под зону покрытия имеющейся лицензии. Тогда же, говорит адвокат Балаева, тот дал поручение остановить добычу нефти из спорных скважин, а сам связался с московским офисом совладельцев «Ингушнефти» и доложил им о проблеме.

«Он даже совещание тут же собрал, позвал геологов, спросил — по какой причине его не поставили в известность насчет скважин. А те ему ответили, что нефть из них добывается столько, сколько они себя помнят», — рассказал Хусейн Гулиев.

В Москве, по словам адвоката, Балаева заверили, что проведут экспертизу инклинометром, которая должна будет обосновать, что нефть, несмотря на то, что скважины находятся за пределами лицензированного участка, фактически добывалась в пределах границ горного отвода. Все переговоры с подрядной организацией «Хедос», говорит Хусейн Гулиев, вела Москва, в том числе готовила договор. Затем, в ходе переписки с совладельцами «Ингушнефти», Балаеву было поручено отправить в Грозный человека, чтобы тот забрал экспертизу. Когда тот забрал документ, рассказывает адвокат, из московского офиса поступило поручение перевести «Хедосу» деньги.

«Балаев попросил разъяснений, что в этом документе? Ему ответили, что согласно заключению, нефть из спорных скважин добывается законно, — рассказывает Гулиев. — И они потребовали от Балаева возобновить добычу. Однако выполнить его просьбу и оформить это поручение документально Москва отказалась».

Вскоре в «Ингушнефть» снова пришли с обыском. На этот раз были изъяты документы по договору с «Хедосом». Когда следователи опросили сотрудников этой компании, те заявили, что никакую экспертизу для «Ингушнефти» не проводили, а подписи и печати — не имеют к их организации никакого отношения.

«Но деньги-то на их счет поступали, — говорит адвокат Гулиев. — Они, по версии следствия, этими деньгами распорядились. Но в «Хедосе» на это сказали в духе: нам много чего поступает, мы не разбираемся — что поступает, то и тратим».

По словам адвоката Хусейна Гулиева, впоследствии «Хедос» потратил полученные от «Ингушнефти» деньги на погашение своих долгов, а Балаев не получил с них «ни копейки». «Если Балаев мошенник и украл пять миллионов по этому договору, как они утверждают, он же должен был, наверное, какой-то свой интерес иметь, получить эти деньги как-то обратно, да? То есть, чтобы там их обналичили, принесли, ему отдали, правильно же? Ничего же этого нет», — говорит адвокат.

По его словам, сейчас защита Балаева работает над тем, чтобы отбить все обвинения. На каждую из статей, вменяемых подзащитному Гулиева, у адвоката есть, что ответить. Например, относительно незаконной добычи нефти он говорит: «Это же абсурдно. Как только контрольный пакет акций перешел к «ЦГК Холдинг», в «Ингушнефти» был заведен журнал учета и компания отчитывалась перед Роснедрами. Как себе это представляет следствие? Я у вас ворую, а еще, чтобы вы не забыли, сколько ворую, я буду вести записи и вам отчитываться. Это же смешно».

Относительно превышения должностных полномочий, как говорит Гулиев, обвинения тоже несостоятельны, так как должностным лицом Балаев в «Ингушнефти» не был, ведь контрольный пакет акций АО находится у частной компании. «А что до 159-й, то «Хедос» привлекала Москва, и у нас есть доказательства, что это ее решение, так что идите и с ними разбирайтесь», — сказал Гулиев.

Между тем, как стало известно RTVI, недавно в отношении Умара Балаева было возбуждено четвертое уголовное дело. Связано оно как раз с тем, что директор «Ингушнефти», когда в 2023 году впервые пришли сотрудники ОБЭП, прибег к услугам внешнего юриста, в то время как у АО был собственный юридический отдел. Дело возбуждено по статье о растрате (ст. 160 УК РФ).

Адвокат Гулиев считает, что все, что происходит с Балаевым — «это не очень завуалированная попытка смещения его с занимаемой должности».