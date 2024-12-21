Boeing 787 Dreamliner 20 декабря дважды безуспешно пытался вылететь в эфиопскую столицу Аддис-Абебу из московского аэропорта Домодедово. Борт возвращался обратно из-за проблем с закрылками. Об этом RTVI рассказал пассажир, летевший через Эфиопию в Того.

Рейс ЕТ761 выполняла компания «Эфиопские авиалинии» (Ethiopian Airlines). Лайнер отправился из Домодедово в 21:24 мск, однако в районе Калуги он сделал разворот и вернулся в аэропорт около 23:00. Вторую попытку улететь экипаж предпринял в час ночи, однако самолет снова приземлился в Домодедово после того, как сделал круг.

В итоге рейс отменили. По словам пассажира, только в 6:30 утра их заселили в отель, а завтрак предложили лишь в 8:00.

«Авиакомпания повела себя по-свински», — заявил мужчина.

Пассажир добавил, что 21 декабря их, возможно, отправят в Эфиопию этим же самолетом. RTVI не удалось дозвониться до представителей аэропорта Домодедово и сотрудников «Эфиопских авиалиний».

Еще один рейс был задержан в аэропорту Шереметьево. Самолет авиакомпании AlMasria Universal Airlines не смог улететь в Шарм-эш-Шейх. На рейс зарегистрировались 218 человек — они должны были улететь из московского аэропорта 20 декабря в 5:50 мск, но вылет перенесли на 18:50 21 декабря.

Причиной задержки рейса в авиакомпании назвали техническую неисправность самолета. В настоящее время судно находится на стоянке аэропорта Шереметьево, над устранением неисправности работают технические специалисты.

«Известия» рассказывали, что пассажиры более суток находятся в зале ожидания московского аэропорта. По словам одного из собеседников издания, авиакомпания пыталась расселить людей по гостиницам, но места всем не хватило, поэтому некоторые остались в бизнес-зале.

Путешественники объяснили: сразу после того, как они покинут зону вылета, их билеты аннулируют, а новой регистрации на рейс никто не гарантирует. Из-за этого они больше суток не могут выйти на улицу.

«Осторожно, новости» писали, что полиция «жестко задерживала» пассажиров, которые «активнее всего высказывают недовольство» переносами рейса. Позднее московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Пассажиры предполагают, что не получат каких-либо компенсаций, поскольку рейс не отменен, а только задержан. В авиакомпании заявили, что им было предоставлено питание и напитки, желающим — расселение и компенсация затрат, связанных с самостоятельным расселением.