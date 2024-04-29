В зоне боевых действий в Донбассе задержан председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев («Единая Россия»). Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на источники. По их данным, Лавричева обвиняют в присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Аналогичную информацию приводят ТАСС и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Член правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза в беседе с порталом «Нижний сейчас» заявил, что Лавричева задержали 28 апреля. По данным nn.ru, задержание произошло, когда председатель нижегородской думы ожидал прибытия конвоя с гуманитарной помощью. Baza утверждает, что Лавричева задержали сотрудники ФСБ.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что с Лавричевым ведутся следственные действия. По словам собеседника, суд в Нижнем Новгороде будет избирать ему меру пресечения.

В пресс-службе городской думы nn.ru заявили, что не обладают информацией о задержании своего председателя.

25 апреля Минобороны наградило Лавричева медалью «За помощь и милосердие» за его деятельность на посту руководителя волонтерского движения «Нижегородское ополчение — 2022», которое возит в Донбасс гуманитарные грузы. Через два дня, 27 апреля, председатель гордумы написал в своем телеграм-канале, что находится в Донецке в ожидании конвоя гуманитарного груза из Нижнего Новгорода. Одновременно с этим Лавричев сообщил о встрече с экс-министром ЖКХ Нижегородской области Андреем Чертковым, который в настоящее время занимает пост первого вице-премьера правительства ДНР.

В разговоре с nn.ru Чертков подтвердил задержание Лавричева — о произошедшем он узнал из СМИ.

«Насколько я знаю, у него были какие-то проблемы с заводом в Арзамасе», — добавил он.

РЕН ТВ со ссылкой на источник передает, что Лавричева подозревают в хищении денежных средств в рамках госконтракта, заключенного с Арзамасским приборостроительным заводом, который он возглавлял с 2008 по 2020 год. По информации собеседника, также спикер гордумы может быть причастен к присвоению денег, выделенных на закупку медицинского оборудования для больниц Нижнего Новгорода. По предварительным данным, ущерб в рамках дела оценивается в 14 млн рублей, пишет РЕН ТВ.

Собеседник агентства «В городе N», близкий к ситуации, назвал задержание Лавричева «серьезной ошибкой».

«Нельзя было так делать, Лавричев — это человек государства, он любит родину. То, что произошло — удар по имиджу государства в мире и глупость», — убежден он.

Один из источников «Нижний сейчас» рассказал, что Лавричев якобы принял решение отправиться в зону военной операции на Украине в качестве участника боевых действий. В рамках своей волонтерской деятельности спикер гордумы неоднократно посещал новые регионы.