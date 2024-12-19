Законопроект Минэкономразвития о повышении лимита сверхурочной работы и отзыве из отпусков требует внимательного рассмотрения, заявил RTVI глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. При дефиците кадров «из людей нельзя выжимать соки» — надо оптимизировать рынок труда, в том числе применяя ИИ, считает он.

«Есть у инициативы плюсы, есть у инициативы и минусы. Важно предоставить инструмент, но сохранить при этом принцип добровольности. Нельзя из людей выжимать все соки в интересах работодателя», — сказал Нилов.

Одно дело, отметил депутат, когда между работодателем и подчиненным есть согласие по таким вопросам. Однако, продолжил он, когда «работодатель требует, а работник не хочет, — это, конечно, и выгорание, и профзаболевание», или увольнение.

Инициатива Минэкономразвития должна пройти «самый серьезный фильтр трипартизма» (правительства, профсоюзов и представителей объединения работодателей), подчеркнул Нилов, чтобы «не было никакого перекоса, чтобы обязательно был баланс».

«Одновременно с этим надо смотреть относительно предоставления дополнительной возможности по трудоустройству несовершеннолетних на якобы опасных производствах, которые сегодня не являются опасными в связи с теми изменениями, которые за 20 лет произошли. Это 20 лет назад они были опасны. Сейчас они не опасны. Но здесь тоже важно сохранить баланс», — уточнил собеседник RTVI.

Говоря об идее Минэкономразвития разрешить работодателю отзывать сотрудников из отпусков, Нилов отметил, что если сотрудник готов к этому, то это одна ситуация. Но если «работодателю так надо, и он просто злоупотребляет», такой вариант неприемлем, добавил депутат.

Нилов напомнил, что тем, кто занят, например, на вредных производствах, требуется восстановление и различные лечебно-профилактические процедуры. И отзывать этих работников из отпуска вряд ли правильно, считает он.

«Человек должен восстанавливаться, лечиться, получать процедуру в профилактории, в санатории, а не возвращаться по желанию работодателя, потому что у того не хватает кадров. Но в каких-то моментах можно подойти гибко и для каких-то предприятий это разрешить с обязательным учетом мнения профсоюзной стороны», — допустил Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что при любых изменениях в интересах работодателей «надо обязательно ориентироваться прежде всего на профсоюзную сторону».

Нилов отметил, что на фоне дефицита рабочих кадров лучше всего сейчас заняться оптимизацией рынка труда, особенно там, где «идет перекос и неэффективное использование».

«Вот простой пример. Посмотрите, какое количество людей в масштабах страны вместо работы в реальном секторе экономики охраняют “треноги” — переносные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, чтобы водители их не утащили со злости. Порой стоят там, где и машины не ездят, и не нарушает никто, но вот их поставили, они охраняют. А на их месте работает иностранный гражданин, мигрант — со всеми вытекающими негативными последствиями», — констатировал он.

Поэтому, продолжил Нилов, на рынке труда следует провести «провести общий аудит оптимизации для того, чтобы более эффективно использовать, ломать старые устаревшие практики, которые явно требуют модернизации, изменений».

«Надо оптимизировать, перераспределить, роботизировать, применить искусственный интеллект. <…> Но и не надо еще забывать про существующий дисбаланс интересов и правовую чехарду в вопросах использования ненормированного рабочего дня — очень много злоупотреблений и жалоб», — заключил парламентарий.

О проекте регулирования переработок и увольнений

Ранее РБК сообщил, что Минэкономразвития разработало законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс «с целью увеличить гибкость рынка труда на фоне нехватки персонала». Авторы инициативы предложили ввести лимит сверхурочной работы до четырех часов в день и 240 в год (сейчас он не превышает четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год).

При переработке более 120 часов предлагается ввести двойную оплату за каждый следующий час. Сейчас первые два часа сверхурочной работы оплачиваются как минимум в полуторном размере от зарплаты, последующие часы — в двойном размере.

Также министерство предлагает разрешить работодателям отзывать из отпуска работников вредных производств с их согласия, оплата за это предусматривается в двойном размере.

Кроме того, документ Минэкономразвития предусматривает упрощение расторжения трудового договора. Во-первых, работодателям хотят разрешить уведомлять сотрудников об изменениях условий договора за месяц, а не за два, как сейчас. Во-вторых, можно будет увольнять работника в одностороннем порядке после его отсутствия более четырех месяцев без объяснения причин.

Для самих работников предлагается ограничить срок отзыва заявления об увольнении тремя днями перед окончанием двухнедельной отработки. Сейчас этот срок не ограничен, и сотрудник может передумать уходить даже в последний день.

Также инициатива Минэкономразвития предполагает лишение некоторых жительниц сельской местности права на 36-часовую рабочую неделю: его хотят сохранить только для тех, кто занят в сельском и лесном хозяйствах.

Необходимость таких изменений министр Максим Решетников объяснял тем, что «люди хотят работать больше», а «предприятия готовы больше платить».