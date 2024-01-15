Минобороны Германии рассматривает возможный сценарий, при котором Россия якобы может атаковать восточный фланг НАТО в 2025 году. Об этом пишет Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера, в котором изложен возможный «Путь к конфликту» между Россией и Североатлантическим альянсом.

В документе возможные действия России и Запада описываются месяц за месяцем, а их кульминацией издание назвало приведение в боевую готовность сотен тысяч солдат альянса и «неминуемое начало войны» летом 2025 года. При этом Bild отмечает, что в материале «по соображениям безопасности» предоставлены не все данные о численности и передвижениях войск НАТО.

Согласно секретному документу, в июле 2024 года, после успешного наступления на Украине, Россия якобы начнет «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад.

Предполагаемая атака, по данным Bild, будет состоять из кибератак и «других формы гибридной войны», главным образом в странах Балтии. Далее, как пишет издание, могут произойти столкновения, после чего Москва якобы начнет масштабные учения с Беларусью. Обострение ситуации может произойти в октябре, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград, сказано в секретном документе.

По информации Bild, в декабре 2024 года в Сувалкском коридоре может произойти искусственно спровоцированный «пограничный конфликт», который приведет к беспорядкам и жертвам. Затем, как заявили в Минобороны Германии, на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН Россия якобы обвинит Запад в подготовке нападения на страну.

Сувалкский коридор — перешеек, протяженность которого около 100 км между территориями Беларуси и Калининградской области, который фактически проходит по границе Польши и Литвы, отделяя страны Балтии от остальных членов Североатлантического альянса.

В мае 2025 года, согласно сценарию бундесвера, НАТО примет решение о «мерах надежного сдерживания». Вопрос, удастся ли в итоге сдержать Россию, остается в документе открытым, добавил Bild.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» усомнился в достоверности подобных сообщений.

«Мы не исключаем войны НАТО с Россией, где немцы будут играть одну из первых ролей. Но все-таки я думаю, что Bild — это желтая пресса, и [не стоит] доверять ее публикациям. Она рассчитана на то, чтобы создать хайп, увлечь всех», — сказал сенатор.

По словам Джабарова, можно по-разному относиться к немецким спецслужбам, но вряд ли, разрабатывая такие планы, они допустили бы утечку таких данных. «Поэтому я не верю в эту информацию», — добавил он.