Минобороны Германии рассматривает возможный сценарий, при котором Россия якобы может атаковать восточный фланг НАТО в 2025 году. Об этом пишет Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера, в котором изложен возможный «Путь к конфликту» между Россией и Североатлантическим альянсом.
В документе возможные действия России и Запада описываются месяц за месяцем, а их кульминацией издание назвало приведение в боевую готовность сотен тысяч солдат альянса и «неминуемое начало войны» летом 2025 года. При этом Bild отмечает, что в материале «по соображениям безопасности» предоставлены не все данные о численности и передвижениях войск НАТО.
Согласно секретному документу, в июле 2024 года, после успешного наступления на Украине, Россия якобы начнет «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад.
Предполагаемая атака, по данным Bild, будет состоять из кибератак и «других формы гибридной войны», главным образом в странах Балтии. Далее, как пишет издание, могут произойти столкновения, после чего Москва якобы начнет масштабные учения с Беларусью. Обострение ситуации может произойти в октябре, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград, сказано в секретном документе.
По информации Bild, в декабре 2024 года в Сувалкском коридоре может произойти искусственно спровоцированный «пограничный конфликт», который приведет к беспорядкам и жертвам. Затем, как заявили в Минобороны Германии, на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН Россия якобы обвинит Запад в подготовке нападения на страну.
Сувалкский коридор — перешеек, протяженность которого около 100 км между территориями Беларуси и Калининградской области, который фактически проходит по границе Польши и Литвы, отделяя страны Балтии от остальных членов Североатлантического альянса.
В мае 2025 года, согласно сценарию бундесвера, НАТО примет решение о «мерах надежного сдерживания». Вопрос, удастся ли в итоге сдержать Россию, остается в документе открытым, добавил Bild.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» усомнился в достоверности подобных сообщений.
«Мы не исключаем войны НАТО с Россией, где немцы будут играть одну из первых ролей. Но все-таки я думаю, что Bild — это желтая пресса, и [не стоит] доверять ее публикациям. Она рассчитана на то, чтобы создать хайп, увлечь всех», — сказал сенатор.
По словам Джабарова, можно по-разному относиться к немецким спецслужбам, но вряд ли, разрабатывая такие планы, они допустили бы утечку таких данных. «Поэтому я не верю в эту информацию», — добавил он.
- В начале ноября 2023 года о якобы риске атаки России на НАТО предупредили Кристиан Меллинг и Торбен Шютц, авторы аналитического исследования Германского общества внешней политики (DGAP). Они отметили, ссылаясь на экспертов и разведывательные службы, что после боев на Украине России потребуется от шести до десяти лет, чтобы она сумела «осмелиться напасть на НАТО».
- Глава командования НАТО по логистике (JSEC), генерал-лейтенант Александер Зольфранк, в свою очередь, предупредил, что бюрократическая волокита мешает передвижению войск по Европе, что грозит привести к «серьезным задержкам» в случае гипотетического вооруженного конфликта с Россией. В связи с этим предлагается создать «военный Шенген» по аналогии с Шенгенской зоной, отметил он.
- При это в июле президент России Владимир Путин говорил, что Москва не хочет прямого столкновения с блоком НАТО, но готова к любому сценарию.