Власти Финляндии вместе с англосаксами ведут «войну против русского мира». Об этом заявил RTVI лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя закрытие единственного в Европе музея Ленина, располагавшегося в финском городе Тампере.
«То, что они закрывают музей, <…> для меня, не секрет. Они ненавидят Ленина, Сталина, всё советское, а в данном случае ведут войну против русского мира с англосаксами, которые с ума сошли, объявив войну цивилизаций. А теперь закрывай музей, не закрывай — эту страницу не выкинешь. Но стыдно, противно и позорно», — сказал Зюганов.
Лидер КПРФ назвал Ленина гением, который «их всех переживет вместе взятых».
«А они там — змеи и глупые люди, вот и все», — добавил Зюганов.
По его словам, после окончания Второй мировой войны Финляндия проводила взвешенную и дальновидную политику.
«Они были колонией Швеции, а советская страна дала им самостоятельность и независимость, а после разгрома Гитлера и Маннергейма новое поколение финнов сделало выводы и, развивая отношения с нами, укрепляла экономику и была успешной в целом в Европе», — отметил лидер КПРФ.
Однако в 2022 году финские власти «полезли в НАТО и в эту войну», в результате чего страна «потеряла очень многое» в своем развитии и в политическом диалоге, продолжил Зюганов. «Это позор для Финляндии», — подчеркнул он.
«Я ездил, когда исполнилось Финляндии 50 лет, наш город Орел и Нокиа были побратимы. Я выступал в их парламенте, видел, как они аплодировали, как они благодарили Ленина за то, что он подписал декрет о восстановлении их суверенитета и независимости, они проводили торжество под флагом, нашим советским красным знаменем и своим флагом», — рассказал лидер КПРФ.
Россия и Финляндия «никуда не денутся» как соседи, полагает Зюганов. «Мы будем рядом, и никуда не денется их история, в которой Российская империя помогла им выжить», — добавил он.
Музей Ленина в финском городе Тампере был открыт обществом «Финляндия — СССР» в январе 1946 года, в годовщину смерти лидера большевиков. Учреждение открыли в зале Дома рабочих, где в декабре 1905 года состоялась первая конференция Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Там Владимир Ленин впервые встретился с Иосифом Сталиным
До 3 ноября это был единственный постоянно действующий музей Ленина в Европе. В этот день было объявлено о закрытии учреждения после 78 лет работы. Директор музея Калле Каллио объяснял такое решение тем, что название музея «больше не отвечает содержанию нашей экспозиции, вводит посетителей в заблуждение и вызывает недопонимание».
С февраля 2025 года на месте музея Ленина будет действовать музей Nootti. Экспозиция будет посвящена отношениям двух стран и их истории со времен революции в России и обретения Финляндией независимости в 1917 году до вступления республики в НАТО.