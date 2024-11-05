Власти Финляндии вместе с англосаксами ведут «войну против русского мира». Об этом заявил RTVI лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя закрытие единственного в Европе музея Ленина, располагавшегося в финском городе Тампере.

«То, что они закрывают музей, <…> для меня, не секрет. Они ненавидят Ленина, Сталина, всё советское, а в данном случае ведут войну против русского мира с англосаксами, которые с ума сошли, объявив войну цивилизаций. А теперь закрывай музей, не закрывай — эту страницу не выкинешь. Но стыдно, противно и позорно», — сказал Зюганов.

Лидер КПРФ назвал Ленина гением, который «их всех переживет вместе взятых».

«А они там — змеи и глупые люди, вот и все», — добавил Зюганов.

По его словам, после окончания Второй мировой войны Финляндия проводила взвешенную и дальновидную политику.

«Они были колонией Швеции, а советская страна дала им самостоятельность и независимость, а после разгрома Гитлера и Маннергейма новое поколение финнов сделало выводы и, развивая отношения с нами, укрепляла экономику и была успешной в целом в Европе», — отметил лидер КПРФ.

Однако в 2022 году финские власти «полезли в НАТО и в эту войну», в результате чего страна «потеряла очень многое» в своем развитии и в политическом диалоге, продолжил Зюганов. «Это позор для Финляндии», — подчеркнул он.

«Я ездил, когда исполнилось Финляндии 50 лет, наш город Орел и Нокиа были побратимы. Я выступал в их парламенте, видел, как они аплодировали, как они благодарили Ленина за то, что он подписал декрет о восстановлении их суверенитета и независимости, они проводили торжество под флагом, нашим советским красным знаменем и своим флагом», — рассказал лидер КПРФ.

Россия и Финляндия «никуда не денутся» как соседи, полагает Зюганов. «Мы будем рядом, и никуда не денется их история, в которой Российская империя помогла им выжить», — добавил он.