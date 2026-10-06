Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Юрием Афониным предложили сохранить 6% по семейной ипотеке независимо от количества детей. Письмо об этом на имя главы Минфина Антона Силуанова имеется в распоряжении RTVI.

В обращении парламентарии предложили сохранить 6-процентную ставку семейной ипотеки для всех семей с детьми, а предельные суммы по кредиту, независимо от числа детей, увеличить по столичным регионам до 18 млн рублей, по остальным — до 10 млн. За рождение второго и каждого последующего ребенка выдавать субсидию в 1 млн рублей на погашение кредита.

Авторы инициативы обратили внимание на то, что новации по программе семейной ипотеки не в полной мере учитывают текущий уровень цен на недвижимость, в частности, стоимость жилья в Москве и уровень зарплат большинства граждан.

«Мы считаем, что изменение Минфином условий семейной ипотеки фактически делает эти условия неподъемными для большинства российских семей», — заявил RTVI Афонин.

По его словам, снижение максимального срока кредитования до 15 лет означает рост ежемесячного платежа. Кроме того, сказал депутат, устанавливаются такие пределы размеров кредита, которые не позволяют купить нормальное жилье для семьи с детьми.

«Например, семья с одним ребенком в провинции может получить кредит только в 6 млн рублей. Но возьмите нынешние данные о средней стоимости квадратного метра по стране, умножьте на 45 — а это всего лишь очень скромная двушка — и получится более 8 млн. Что же, семья с ребенком должна тесниться в однушке или студии?» — рассуждает собеседник RTVI.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит выше, но там цены на недвижимость таковы, что жилье по новым условиям семейной ипотеки еще более недоступно, чем в провинции, добавил Афонин.

«Что в Москве можно купить для семьи на 12 млн? Реально смотря на вещи — ничего», — сказал он.

Афонин также не согласен с привязкой процента по ипотеке к числу детей в семье.

«Более 80% семей в России имеют одного или двух детей. Но теперь ставка по семейной ипотеке для них повышается с 6% до, соответственно, 12% и 10%. То есть резко возрастают и ежемесячный взнос, и переплата по кредиту. Наверно, кто-то нам возразит: а пусть они родят больше детей и тогда возьмут ипотеку на лучших условиях. Но, извините, это значит предлагать семье сначала стать многодетной, а только потом попытаться приобрести себе жилье. Конечно, это не сработает», — полагает коммунист.

Только в предлагаемом КПРФ виде семейная ипотека может способствовать улучшению демографической ситуации, заключил Афонин.

С 1 октября 2026 года ставки по семейной ипотеке составляют от 2 до 12% и зависят от числа детей и региона.