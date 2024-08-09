У ВСУ «нет каких-либо юридических ограничений», чтобы применять военную технику, переданную Нидерландами, против военных целей на территории России. Так в посольстве королевства ответили на вопрос RTVI о том, налагало ли нидерландское правительство ограничения на использование истребителей-бомбардировщиков F-16 и может ли Украина использовать их для нанесения ударов за пределами своей территории.

«Могут ли нидерландские F-16 в скором времени быть применены над российской территорией? • Любое применение всех видов оружия и систем вооружений регулируется международным правом. • Украина должна применять поставленное Нидерландами оружие только для самозащиты, как того требует статья 51 Устава ООН. • Кроме того, Украина должна придерживаться положений гуманитарного права, регулирующих порядок ведения ***** [военного конфликта]», — говорится в ответе посольства Нидерландов на запрос RTVI.

«Вследствие этого нет каких-либо юридических ограничений для применения различных видов вооружений против легитимных военных целей на российской территории и над ней», — заключили в нидерландской дипмиссии.

«На данный момент у нас нет новых комментариев», — ответили на тот же вопрос RTVI в посольстве Дании, сославшись на заявление МИД королевства.

10 июля на сайте Белого дома было опубликовано совместное заявление от имени президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен о планах поставок Украине многофункциональных истребителей четвертого поколения F-16. Позже стало известно, что Гаага собирается поставить Киеву 42 боевые машины.

31 июля The New York Times сообщила, что первая партия F-16 от западных стран уже прибыла на Украину, в нее вошли шесть самолетов Нидерландов. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью изданию «Лента.ру», что «сам факт появления подобных систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере».