Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил правительство Великобритании в поведении, характерном для «стран-изгоев», и уступках исламистским силам. Об этом он заявил в интервью Daily Mail.

Критику со стороны Нетаньяху вызвал запрет, введенный британскими властями на импорт товаров из поселений на Западном берегу Иордана, а также признание палестинского государства со стороны официального Лондона.

Он назвал подобные действия «лицемерными» на фоне передачи израильской разведкой информации, которая позволила Великобритании предотвратить готовившуюся атаку на авиабазу Королевских ВВС Фэрфорд, в организации которой, предположительно, мог принимать участие Иран.

«Я даже не знаю, сколько жизней мы спасли, передавая Британии информацию о готовящихся нападениях», — сказал премьер-министр Израиля.

Нетаньяху также отметил, что он до сих пор не разговаривал со своим британским коллегой Энди Бернемом после его вступления в должность, и обвинил Лейбористскую партию в том, что она поддается давлению при формировании политики в отношении Израиля.

«Внутри Британии существует давление, требующее идти на уступки различным исламистским силам, действующим в стране. А стоит лишь начать уступать — остановиться уже невозможно», — заявил он.

Такое поведение, продиктованное желанием «угодить своему политическому электорату», по словам премьер-министра Израиля, вынуждает Великобританию вести себя «подобно стране-изгою». В то же время Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает считать Лондон своим союзником, несмотря на занятую британскими властями враждебную позицию по отношению к его стране.