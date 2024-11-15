Попытки запретить рекламу услуг гаданий, в том числе через блокировку сайтов, — это проявление «мракобесия и воинствующего невежества». Об этом RTVI заявил президент Российского Таро-Клуба Феликс Эльдемуров. Он отметил, что нужно отличать арканологию от тарологии и просвещать людей.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил «Парламентской газете», что в ближайшее время будет внесен его законопроект о запрете рекламы на услуги тарологов. Он подчеркнул, что запрещать расклады или сами колоды никто не собирается.

«Запретить это абсолютно невозможно, поэтому [такие инициативы] — это мракобесие, псевдорелигиозное чванство и воинствующее невежество. Запретите сайты, запретите всех этих ребят, но останется “одна бабушка сказала” и так далее. Где-то лет пять назад пытались тоже это все дело запретить, но ничем хорошим это не закончилось», — сказал Эльдемуров.

Он подчеркнул, что принцип гадания «гораздо древнее, чем все мировые религии». Собеседник RTVI добавил, что гадать можно на чем угодно: «Например, древние греки использовали козьи какашки».

«Почему все именно на тарологов обрушились? А потому, что это самый незащищенный контингент. Закон этого не запрещает, но закон — палка обоюдоострая. Это все абсолютная ересь», — подчеркнул Эльдемуров.

Инициатива запретить законодательно рекламу услуг тарологов, по его мнению, это «дуракаваляние». Эльдемуров подчеркнул, что «люди хотят-не хотят, но согласны платить за это».

Однако, продолжил он, есть те, кто «наваривают деньги на легковерии», приведя в пример экстрасенса Григория Грабового.

Григорий Грабовой в июле 2008 года был признан судом виновным в 11 случаях мошенничества, в том числе с оживлением умерших, получив 8 лет лишения свободы (отбыл лишь часть срока) и штраф в 750 тыс. рублей. Среди его заявлений — обещание вернуть к жизни детей, погибших во время теракта в Беслане. Вышел на свободу в 2010 году, продолжает деятельность в Сербии.

О «карманных тарологах» и РАН

На вопрос, как бороться с мошенниками, Эльдемуров сообщил, что «только силой закона, который уже есть». По его мнению, действующих норм законодательства вполне достаточно.

Чтобы эффективнее выявлять злоумышленников или «карманных тарологов», нужно просвещать людей, считает собеседник RTVI. Он подчеркнул, что люди должны знать, что «есть одно и есть другое».

«Был такой журнал “Наука и религия”, он регулярно об этом размещал статьи. И там немножко различались арканология, то есть наука, и тарология — то есть раскидывание карт. Разницу между этим почему-то никто не освещает, вот в чем беда», — сказал Эльдемуров.

Он считает, что Российская академия наук (РАН) является противником тарологии и арканологии. Последняя, как отмечает Эльдемуров, является наукой о знаковых символических системах.

«Она может сыграть очень большую роль именно в настоящем просвещении», — уверен он.

В Российской академии наук ранее рассказали РИА Новости, что гадание на картах таро для якобы предсказания будущего — типичная лженаука, а тарологи — чистейшие мошенники, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях, что может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни потребителей этих услуг.

О нападках и ажиотаже вокруг тарологии

Интерес к Таро связан в числе прочего с тем, что в его основе алфавит, который появился на Руси, заявил эксперт. По его мнению, так как в России «народ воспитан на кириллице, то многие видят в картах таро что-то очень близкое, очень понятное».

Эльдемуров считает, что запреты в этом случае работать не будут. Он напомнил, что похожая ситуация была в 90-х годах XX века, когда против использования Таро выступали Церковь и наука.

«Таро ругали, Таро пытались запретить в Средние века — ничего не вышло. А не получится, потому что у человека душа все-таки устроена по тому же принципу, что система арканов Таро. Это же вселенская система понятий. Я все пытаюсь докричаться до людей, чтобы они перестали воспринимать Таро как новую религию, секту или еще что-то. Давайте разберемся, хватит выказывать свое невежество», — сказал президент Таро-Клуба.

Он также допустил, что за нападками на тарологов стоят люди, которые не хотят, чтобы «таинственное и непознаваемое» перестало таковым быть.