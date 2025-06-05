Те, кто сдает международного экзамен по английскому языку IELTS, должны всячески избегать упоминания проводящей его The British Council*, которую Генпрокуратура России признала нежелательной организацией. Об этом RTVI сообщил адвокат Сергей Жорин.

The British Council* (Британский совет*) — один из организаторов IELTS (International English Language Testing System). Британский совет* не работает в России с 2018 года. С 2022 года в России приостановлена сдача экзамена по IELTS, но есть возможность сделать это в других странах (например, в Беларуси).

Жорин напомнил, что, согласно российскому законодательству, участие в деятельности организации, признанной нежелательной, может повлечь за собой административную или уголовную ответственность как для сдающих, так и для преподавателей. В данном случае это касается тех, кто занимается:

организацией или проведением экзаменов IELTS в России;

продвижением или рекламой экзаменов IELTS, связанных с The British Council*;

обучением или подготовкой к IELTS с использованием материалов The British Council*.

«На практике даже распространение информации о деятельности “нежелательной” организации, например, через социальные сети, может рассматриваться как нарушение закона. Ранее были случаи, когда репосты или ссылки на материалы таких организаций приводили к привлечению к ответственности», — подчеркнул адвокат.

Тем, кто так или иначе связан с IELTS, Жорин дал следующие рекомендации:

Избегать участия в мероприятиях, организованных или связанных с The British Council* на территории России.

Избегать распространение материалов или информации, связанной с The British Council*, особенно в публичных источниках.

Рассмотреть для сдачи IELTS возможность прохождения экзамена в других странах, где это разрешено (например, в Беларуси, Казахстане или Армении).

Преподавателям рекомендуется использовать нейтральные материалы и избегать упоминаний о сотрудничестве с The British Council*.

За участие в деятельности нежелательной организации по ст. 20.33 КоАП грозит штраф на сумму до 15 тысяч рублей для физических лиц и до 100 тысяч рублей — для юрлиц. Оплата теста может быть квалифицирована как финансирование нежелательной организации: это ст. 284.1 УК, предусматривающая максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Генпрокуратура считает, что международная организация по культурным связям и образовательным возможностям Великобритании The British Council* продвигает британские интересы и ценности, в том числе ЛГБТ**, и дискредитирует политику России. Также Генпрокуратура обвинила организацию в попытках «избавления населения бывших советских республик от российской идентичности» и создании «мировой сети агентов британского влияния».

Британский совет* прекратил работу в России в 2018 году в ответ на высылку российских дипломатов по «делу Скрипалей».

В 2024 году ФСБ сообщила о вербовке украинских беженцев в Великобритании с целью получения разведывательных данных. Тогда же комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила запретить деятельность Британского совета*, ссылаясь на новый закон, который признает нежелательными не только неправительственные, но и государственные организации.

* внесен в перечень организаций, деятельность которых признана в России нежелательной

** «Международное ЛГБТ-движение» признано в России экстремистской организацией и запрещено