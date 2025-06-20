Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с RTVI назвал «внутренним вопросом» скандал с коллегами по ЛДПР. Конфликт разгорелся после того, депутат заступился за исключенного из партии экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Олега Новикова. На фоне происходящего в соцсетях появились слухи о том, что Нилова могут исключить из ЛДПР и лишить мандата.

«Действительно, ситуация непростая. Партия — это живой организм. Я свою позицию публично обозначил, причем никаких там оскорбительных вещей не было, можно почитать у меня в телеграм-канале. Полагаю, что это вопрос внутренний, мы сами разберемся», — сообщил глава комитета.

Он также назвал скандал, возникший после его высказывания о Новикове, «шумихой».

«Я очень сожалею, что непрофессионализм ответственных чиновников привел к тому, что своими ресурсами, своими партийными деньгами, а также региональной сеткой активистов разогнали информацию до такого уровня, что явно ни к чему хорошему не привело», — подчеркнул Нилов.

О ситуации с Новиковым, конфликте в ЛДПР и различных слухов

16 июня Нилов опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором прокомментировал обращение исключенного из ЛДПР московского активиста Олега Новикова, который раскритиковал «авторитарные методы руководства» столичного отделения ЛДПР.

Нилов заявил, что в партии «принципиальных людей с собственной позицией просто выкидывают за борт», если те, по его словам, «осмеливаются не соглашаться с «генеральной линией»».

«Это не ошибка, это система. Активных и мыслящих членов ЛДПР теперь объявляют «неугодными», а за несогласие следуют настоящие репрессии. При этом диалог и с депутатами, и с активистами больше напоминает диалог прораба со строителями-мигрантами», — подчеркнул парламентарий.

На следующий день, 17 июня, заявление Нилова прокомментировал его коллега по ЛДПР, депутат Госдумы Андрей Луговой. Тот сообщил, что у партии все хорошо и она «преумножила наследие Жириновского». По его словам, Нилов получил «один из ответственных участков», но руководство ЛДПР от него «не в восторге».

«По всей видимости, он понимает, сколь кислы его перспективы. Поэтому пытается спровоцировать скандал. Зачем? Полагаю, с целью капитализироваться за счет партии, дабы продолжить карьеру за рамками ЛДПР. <…> Перед Ярославом Ниловым отныне открыты все двери. Кроме одной — которой он вчера громко хлопнул», — сообщил Луговой.

18 июня замглавы центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар сообщила «Коммерсанту», что в партии «неоднократно фиксировали нарушения внутрипартийной этики» со стороны Нилова, а его действиям «будет дана оценка на уровне Высшего совета партии».

По данным газеты, у Нилова давний конфликт с первым заместителем главы центрального аппарата ЛДПР Марией Воропаевой. Она присоединилась к партии в 2022 году после того, как Леонид Слуцкий стал ее лидером. Один из источников издания заявил, что Нилов «решил играть на обострение, не до конца чувствуя позицию регионов».

Источники «Ъ» предполагают, что по инициативе регионов Высший совет может применить к Ярославу Нилову самые строгие меры, вплоть до исключения из партии. При этом один из собеседников уверен, что Нилов останется в следующей Думе и продолжит возглавлять комитет, но уже в другой партии.

Одним из тех, кто поддержал Нилова, оказался эксперт Борис Луцет. 19 июня в своем телеграм-канале он отметил, что глава комитета Госдумы по труду — «один из немногих депутатов, кто реально рассматривает обращения простых граждан». Он сравнил его с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, который тоже «предпочитал выражаться открыто и откровенно».

«Все исходы, кроме мирного разрешения ситуации и перебалансировки внутрипартийного влияния, будут негативны для обеих сторон. Но для руководства партии, на мой взгляд, потерять такого активного и профессионального депутата будет существенно хуже, чем ему самому остаться без их поддержки», — добавил Луцет.

Телеграм-канал «Политическая тусовка» 19 июня сообщил, что Нилова к «середине лета» якобы могут исключить из партии, а также лишить депутатского мандата.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ситуацию со своим коллегой по партии не комментировал.