Писатель-фантаст Ник Перумов, более 25 лет живущий в США, хотел бы вернуться в Россию, но на родине его профессия биолога не востребована. Об этом он рассказал в специальном интервью RTVI.

Перумов сказал, что вместе с семьей живет в Северной Каролине и работает в университете. «Как всякие русские люди, естественно, мы хотим вернуться, но увы, увы, увы», — отметил писатель.

Перумов не считает себя эмигрантом или беженцем.

«Мы же не эмигранты и не беженцы какие-то. Мы не уезжали для того, чтобы поносить нашу родину и поливать ее грязью, заслуживая этим какие-то плюшки и пряники. Уезжали просто потому, что надо было где-то работать, а в рынок мы не вписались», — сказал он.

По словам Перумова, написание книг был для него больше увлечением, а работа в лаборатории, «к сожалению, на родине практически не востребована». «Это очень тяжелая для меня тема. Я всегда старался как можно чаще приезжать и стараюсь приезжать. Это сейчас стало трудно, но без России, без связи с родиной мы ничто», — подчеркнул он.

Перумов рассказал, что в США отношение окружающих к нему не ухудшилось после начала российской военной операции на Украине.

«Я бы солгал, сказав, что изменилось. Нет, потому что люди, которые здесь работают, которые нас окружают, заняты, собственно говоря, своим собственным выживанием. Им не до всех этих высоких материй», — пояснил писатель.

По его словам, украинский конфликт не волнует простых американцев, «которые должны много и тяжело работать, чтобы свести концы с концами».

Ранее Перумов заявил, что люди, уехавшие за границу, потеряли моральное право высказываться о происходящих в России событиях «до тех пор, пока не вернутся».

«Это правило я, само собой, применяю и к себе, иначе грош ему цена. О великой и страшной войне за воссоединение русских земель имеют право говорить и рассуждать многие — от тех, кто сейчас на фронте — кто штурмует Авдеевку, защищает Горловку или отражает удары по Белгороду — и до тех, кому на голову даже в глубоком тылу, вроде Нижнего Новгорода или Царицына, может прилететь вражеский дрон. А уехавшие — нет, они не имеют этого права», — считает литератор.