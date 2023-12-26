Россияне не смогут написать бумажное письмо Санта-Клаусу, который живет в Лапландии у полярного круга. Об этом RTVI сообщили в МИД Финляндии.

«В апреле 2022 года Финская почтовая служба приостановила все перевозки писем и посылок между Финляндией и Россией, а также между Финляндией и Беларусью до дальнейшего уведомления, основываясь на исключительных обстоятельствах в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза», — говорится в письменном ответе финского МИД на запрос RTVI.

При этом в дипведомстве Финляндии уточнили RTVI, что «каждый волен свободно написать Санта-Клаусу, в том числе по электронной почте».

Финский Дед Мороз (Йоулупукки) живет в провинции Лапландия неподалеку от городка Рованиеми. В тех краях расположено и Главное почтовое отделение Санта-Клауса. Это единственное официальное отделение почты Санты в стране. Оно входит в почтовую службу Финляндии и открыто круглый год. В 2014 году Санта-Клаус получил больше всего писем из Китая, Италии и Польши.

В мае 2019 года выездная почта Санты работала на заседании Арктического совета, который как раз проходил в Рованиеми под председательством Финляндии. Открытки со специальной маркой и почтовым штемпелем могли отправить по всему свету журналисты и гости форума.

Российскую делегацию на той министерской встрече представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В мае 2023 года на Смоленской площади допустили, что Россия может выйти из Арктического совета из-за разногласий со странами Запада.