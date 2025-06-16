С 1 сентября в России начнет действовать новый метод расчета отпускных и выходных пособий — теперь средний дневной заработок будет умножаться на среднее количество рабочих дней в месяце (раньше его умножали на количество дней, подлежащих оплате).

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил RTVI, что речь идет больше о приведении в порядок и освежении нормативно-правовой базы.

«Последние изменения были в 2007 году. По большому счету, это приведение в соответствие формулировок. А так все это направлено на то, чтобы было четко, ясно и понятно, каким образом рассчитываются соответствующие выплаты», — пояснил он.

На вопрос, может ли в этом случае вырасти размер выплат для граждан, собеседник RTVI ответил: «Насколько я понимаю, нет».

«Изменения — это технический вопрос. Может быть, выплаты как-то и корректируются, но незначительно. На мой взгляд, особо разницы большой никто не почувствует», — добавил парламентарий.

С 1 сентября 2025 года в России вводятся новые правила расчета среднего заработка для отпускных, компенсаций за неиспользованный отпуск и выходных пособий. Теперь дневная ставка будет умножаться на среднее число рабочих дней в месяце, а при почасовой оплате — на среднее количество рабочих часов.

Средний заработок при суммированном учете рабочего времени за длительный период рассчитывается так: средний заработок в час умножается на среднее число рабочих часов в месяц.

Цель изменений — упростить и унифицировать расчеты, сделав их более прозрачными. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.