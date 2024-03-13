Актер Алексей Нилов рассказал в программе RTVI «Легенда», как певица Алла Пугачева «подставила» артистов из сериала «Улицы разбитых фонарей».

Нилов сказал, что актеры сериала не хотели исполнять в одной из серий песню «Позови меня с собой», потому что ее автор Татьяна Снежина погибла в очень молодом возрасте.

«Я говорю: мы будем стебаться над текстом человека, который умер. И потом, почему-то мы должны «примадонну» тоже обстебывать — зачем это надо? Мы упирались очень сильно, и это видно в кадре <…> Злобно очень исполнили эту песню, потому что не хотели. И вдруг она всем понравилась», — вспоминает Нилов.

По его словам, Пугачева об их исполнении отозвалась так: «Ну, пусть мальчики балуются». «Я думаю, что она очень умная женщина и она поняла, что это как анекдоты, то есть если о человеке появляются анекдоты, значит, он суперпопулярен», — отметил Нилов.

Он добавил, что актеры сериала вместе с Пугачевой выступали на концерте «Менты в Кремле».

«Она, кстати, нас подставила очень круто в Кремлевском дворце. Она говорит: «Поете мою песню?» Мы говорим: «Да, Алла Борисовна, вот так случилось». — «Ну хорошо. Ну пойдемте, сейчас вместе споем». — «В смысле „вместе споем”?» — «Ну вот вам бумажки, текстики выучили сейчас, значит, и вживую: я пою, а вы припевчик этот». И мы пели «Мадам Брошкину». Она нам отомстила, короче, молодец, очень сильно», — рассказал Нилов.

На вопрос о его отношении к позиции Пугачевой о военной операции артист заявил: «Я ничего не думаю по поводу позиции других людей, у меня есть своя позиция. А то, что топчут Аллу Борисовну с Галкиным*, — ну, значит, так положено, еще кого-то, еще что-то…».

«Для меня Алла Борисовна — это великая женщина, великая певица, которая достигла очень больших высот. Что там у нее на старости лет в голове и как — посмотрим, какими будем мы», — заключил Нилов.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов