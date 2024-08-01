За десять месяцев войны в Газе Израиль должен был подготовиться к полномасштабной войне с Ираном. Об этом RTVI заявил вице-спикер Кнессета, депутат от фракции «Исраэль Бейтену» («Наш дом Израиль») Евгений Сова.

По его словам, главное противостояние у Израиля происходит не с «Хезболлой», не с ХАМАС или хуситами, а с властями Ирана.

«Бесполезно бороться с отдельными группировками, пока их поддерживает и спонсирует режим аятолл. С оперативной точки зрения ликвидация высокопоставленного командира «Хезболлы» в Бейруте, безусловно, имеет значение. Но если мы говорим о стратегических угрозах и путях их решений, то все нити ведут в Тегеран», — уверен Евгений Сова.

По мнению собеседника RTVI, Израилю следует не ждать возможных ответных шагов со стороны Тегерана, но действовать на упреждение.

«Что касается возможного ответа со стороны Ирана или “Хезболлы” и готовности Израиля к полномасштабной войне, то за десять месяцев войны это уже должно было превратиться в само собой разумеющийся факт. Израиль должен инициировать, а не отвечать на отдельные атаки и каждый час передавать по разным каналам нашим врагам о «нежелании обострять ситуацию»», — считает вице-спикер кнессета.

По данным СМИ, на конец этой недели разведка Израиля прогнозирует ответ Ирана и союзных ему группировок на ликвидацию второго человека в «Хезболле» Фуада Шукра в Бейруте и убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В последнем также подозревают израильтян, хотя власти страны ничего не подтверждали. Однако верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на гибель Хании — об этом the New York Times сообщили сразу три высокопоставленных чиновника.

Среди возможных вариантов развития событий называют массовый обстрел Израиля ракетами и беспилотниками, теракты внутри страны и даже попытка вторжения с территории Ливана.

Также Евгений Сова прокомментировал недавние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который неожиданно пригрозил Израилю военным вторжением, если начнется война с Ливаном и не прекратится гибель мирных жителей Газы. С начала боевых действий в Секторе Эрдоган жестко критиковал Израиль, но раньше до прямых угроз дело не доходило.

«Насчет Турции скажу коротко. Страна-член НАТО не может по определению угрожать стратегическому союзнику главной силы в альянсе, каковой являются США. Если этого не видят и не понимают в Анкаре, то неплохо бы, чтобы это заметили в Брюсселе и Вашингтоне», — сказал Сова RTVI.

При этом израильский политик не стал комментировать, как убийство главы политбюро ХАМАС повлияет на переговоры по сделке об освобождении заложников, захваченных во время теракта 7 октября 2023 года. По мнению многих экспертов, она оказалась под угрозой, ведь Хания выступал главным переговорщиком от группировки.

«У меня нет новой информации», — заключил Евгений Сова.

Александр Литой, Израиль