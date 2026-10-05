Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2026 год стали Карл Дейссерот (США), Петер Хегеманн (Германия) и Георг Нагель (Германия) за открытия в области управляемых светом ионных каналов и оптогенетики. Об этом объявил Томас Перлманн, генеральный секретарь Нобелевского комитета.

Оптогенетика — метод, позволяющий показать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в живом мозге. Петер Хегеманн и Георг Нагель открыли замечательный белок — каналородопсин — в одноклеточной водоросли. Карл Дейссерот превратил этот белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Работы этих ученых заложили основу новой эры в нейробиологии.

«Оптогенетика открывает возможности для картирования мозга таким способом, о котором мы раньше могли только мечтать», — пояснил Пер Свеннингссон, председатель Нобелевского комитета по физиологии и медицине.

Новый метод управления нервными сигналами с помощью света — оптогенетика — быстро получил глобальное распространение. Используя оптогенетику, исследователи научились выявлять нейронные цепи, управляющие определенными воспоминаниями, чувствами и поведением, имеющими отношение к неврологическим и психиатрическим расстройствам.

В клинической медицине исследователи используют этот метод в попытках восстановить зрение у людей с нарушениями зрения.

В 2025 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Мэри Бранко, Фред Рамсделл и Симон Сакагути за открытия в области периферической иммунологической толерантности.

Периферическая иммунологическая толерантность играет важную роль в поддержании иммунного гомеостаза и предотвращении аутоиммунных заболеваний.